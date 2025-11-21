沒有僥倖！託運行李入境需過「3關卡」 違規立罰100萬

非洲豬瘟讓全台民眾人心惶惶，有關單位宣布，現在入境旅客全部都要接受X光檢查。動植物防疫檢疫署也說明，遊客的託運行李也是在X光檢查無虞後，才會放上轉盤，海關也會進行抽檢。

防檢署指出，其實託運行李是在經過X光檢查無虞後，才會放上行李轉盤讓旅客取回。（示意圖／非當事物品／取自pixabay）

動植物防疫檢疫署透過臉書表示，機場不只設有手提行李檢查區，其實也有託運行李檢查關卡，這些托運行李需通過海關X光檢查，完成無誤後才會放上行李轉盤。

當旅客到行李轉盤取件時，檢疫犬隊同步進行機動性偵測，遊客領完行李通關前，還會進行抽檢，每1道關卡嚴堵疫病跟著入境。

由於台灣10月爆發非洲豬瘟疫情，原本只針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客，實施100％手提行李X光檢查，目前已擴大到所有入境旅客均需接受X光檢查。

為防堵非洲豬瘟疫情，肉品、含肉食品皆有不可入境規定 。（圖／ 翻攝自動植物防疫檢疫署官網 ）

此外，許多肉品或含肉食品也不能攜帶入境，像是香腸、臘肉、火腿、培根、肉鬆、肉丸、肉包等，如果泡麵附有肉類零食，一樣不能入境，違規攜帶疫區肉品者，最高可開罰100萬元。防檢署提醒，若民眾不確定身上的動植物產品能不能帶，可直接洽詢動植物檢疫櫃檯，或是出國前加入防檢署的官方LINE帳號，民眾主動申報或配合丟棄不能攜帶入境的產品，都不會罰款。

