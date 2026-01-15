沒有全面封殺輝達H200晶片？ 中國大陸傳正在擬定採購規則

輝達H200晶片，獲美國總統川普批准，可出口中國大陸。

川普政府本週剛批准輝達人工智慧晶片H200銷往中國大陸，外界關注後續發展。有知情人士透露，大陸正著手制定相關規則，規範本地企業可向輝達等外國製造商購買先進晶片的數量。（請聽AI報導。）

路透社先前報導披露，中國大陸海關當局本週已通知海關人員，輝達H200晶片不准進入中國大陸。當局已召集國內科技公司開會，並明確指示，除非有必要，否則不得購買輝達H200晶片。

不過，日經亞洲報導指稱，中國大陸政府正在研擬規則，可能會管制國內企業可購買外國製造商最先進AI晶片的總量。陸方此舉等同於讓輝達仍可有限度地銷售，而不是直接全面封殺。

路透社指出，川普政府13日正式批准AI晶片製造商輝達向中國大陸銷售H200晶片之後，出現這項最新的發展。

（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報）。