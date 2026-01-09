沒有冬天何來冬至？氣候變遷讓24節氣「失準」

這幾天寒流終於報到，許多人也終於有機會吃下今年第一碗「薑母鴨」。你的感受沒有錯，台灣冬季越來越熱、越來越短，預計2050年可能完全消失。當冬天不再寒冷、夏天持續延長，我們許多與天氣密切相關的日常與文化習慣都將面臨考驗，而古人流傳至今的「24節氣」恐怕也將面臨前所未有的挑戰。

不只定位四季 「24節氣」已成文化習慣

古代中國黃河流域周遭居民藉由長期觀察太陽位置、氣候變化、農事活動後逐步發展出所謂「24節氣」，由於地球繞太陽公轉會影響陽光照射角度及強度，進而讓陸地的氣溫變化產生春、夏、秋、冬四個季節，最終影響降水狀況與農作物的生長。

24節氣最早採用「平氣法」，也就是將地球繞太陽的軌跡(黃道)平均切分，從冬至到隔年冬至分成24等分、每個節氣都約為15天，然而實際上地球繞行速度有快有慢，於是從清代開始(約西元1645年)改為「定氣法」，也就是從春分開始每公轉15度定一個節氣，所以節氣之間的天數間隔不同，更能反映實際氣候狀況。

在以農作為主的古代，這是人們賴以生存的重要依據；不過隨著社會發展與農業科技進步，台灣社會雖然每年還是會有「農民曆」，但如今24節氣的文化意義已大於實質意義，例如在「冬至」習慣吃上幾顆湯圓才算圓滿，讓甜品店人潮經常絡繹不絕。

不過必須強調的是，由於24節氣源自中國黃河流域，因此有些節氣與台灣的實際天氣狀況存在落差，例如台灣因緯度關係，平地基本上不太下雪，因此「小雪」、「大雪」等節氣就不太符合現況；但是由於台灣位處北回歸線上，所以意指太陽直射北回歸線的「夏至」對我們而言就特別有感。

最快2050年台灣無冬天 「24節氣」需改版？

根據國科會與環境部聯合出版的《國家氣候變遷科學報告2024》，台灣的夏季持續延長、冬季不斷縮短，未來夏天可能超過半年，到2050至60年代左右冬天甚至逐漸消失。面對如此劇烈的氣候變遷，過去能明確標誌四季且連帶影響人們飲食選擇與健康因應的「24節氣」，也將面臨「失準」挑戰。

這是否代表「24節氣」需要改版？中研院環境變遷研究中心執行長許晃雄表示，氣候變遷確實會讓漸漸打破我們過往對季節的認知及理解，全世界都面臨類似狀況。

他說：『(原音)氣候變遷之下整個季節的演化是被打亂的，所以這個走位的24節氣或我們季節觀念都已經非常的不一樣了。其實24節氣某種程度已經變成文化的一部分了，所以它重要性已經不是在氣候或者是在農民的工作上了，但是把它當成一個文化上很重要的一個習慣倒是覺得蠻好的。包括前一陣子聖誕節的時候，那美國、歐洲剛好都經歷了相當高的溫度，人家說很多地方是沒有雪的一個聖誕節，他們講這就不太像聖誕節。或許再過十幾二十年以後，聖誕節如果下大雪大家會再慶祝一下，終於下大雪了。所以它變成一個文化的問題了，但是真的那個節慶來的時候天氣會不一樣。』

不過針對「未食五日節粽，破裘毋甘放」的俗語，也就是指端午節之後因天氣穩定轉熱、才能放心把冬衣收起來，許晃雄認為目前大致上仍是正確的，主要是因為端午節象徵梅雨季結束，就會進入純夏季的天氣，但未來這些季節特徵可能都會漸漸被打破。

因應氣候變遷 民俗文化該怎辦？

不只24節氣，氣候變遷也將直接衝擊世界各國許多民俗活動。許晃雄提到，日本「夏日祭典」經常辦在炎熱的7、8月，隨著天氣越來越熱，這些文化活動也會遭受考驗；又或者台灣民間重要的「媽祖遶境」活動大多辦在4、5月，而可預期台灣夏天逐漸提前、氣溫越來越高，對信眾而言身體負擔會越來越大。

過往傳統觀念會視「耐熱」為一種修行，或者認為夏天「本來就炎熱、忍耐一下就好」，對此台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯就提醒，近5年台灣熱傷害人數已「翻倍成長」、一年因熱傷害增加的醫療成本達新台幣2,800萬元，高溫不只威脅身體健康，也會增加憂鬱症等心理健康風險，甚至研究已證實「高溫會加速老化」。

趙家緯說：『(原音)我們不是說我們耐熱、抗熱，然後度過一個夏天就可以了，其實接下來台灣經歷的夏天不只是會越來越長、同時也會越來越熱，理解這樣的一個趨勢是蠻重要的。另外一部分來講就會是要去談到，面對到這個高溫它不再只是一個很庶民論的氣象變化而已，它背後其實都會是人為因素的一些影響，那就變成說我們更需要比較系統性的一些作為，去做好所謂的抗高溫的調適。』

由此可知「高溫調適」是當代必須嚴陣以待的新觀念，像是近年勞動部就針對建築工人、外送員等戶外工作者提出「高溫作業指引」，包括建置一些降溫與休息的設施，國際上也有透過調整作息來減少熱傷害的研議，這些都可作為民眾因應氣候變遷的參考。

至於飲食方面，在寒冷的冬天台灣人往往會想到「麻油雞」或「薑母鴨」，但隨著天氣越來越不冷，這些飲食文化或許在不遠的將來也會逐漸改變，像是許晃雄就半開玩笑地說，說不定以後大家都不吃熱的湯圓或燒仙草，改吃冰豆花加湯圓或是仙草冰。

簡單來說，最近終於有進入冬天的感覺，但台灣寒冷的日子變少是證據確鑿的事實，而隨著氣溫持續上升，氣候變遷正改寫我們的日常生活與文化記憶，是這個世代必須面對的課題。