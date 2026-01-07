沒有包袱 無黨議員靠口碑突圍

無黨籍議員李翁月娥（右）。（本報資料照片）

無黨籍平地原住民議員宋雨蓁（右）。（本報資料照片）

台灣政治版圖壁壘分明，小黨幾乎被邊緣化，無生存空間。本屆新北市議員選舉，僅有蔡錦賢、馬見等5位議員在無政黨奧援下，打破政黨政治框架，順利當選。無黨籍議員蘇泓欽認為，問政時「沒有包袱」，可不受限黨團命令；另位無黨籍議員李翁月娥說，面對選民就是全力以赴，爭取認同。

選舉愈發激烈，政黨成為重要標籤，候選人不僅可運用政黨資源，甚至還有「母雞」帶領打團體戰。面對藍綠兩大黨夾殺及民眾黨第三勢力版圖擴張，時代力量、台灣基進、綠黨、小民參政歐巴桑聯盟合組「台灣前進陣線」，6日宣布將在新北三蘆、新莊、大新店共推候選人參選。至於無黨籍候選人則只能單打獨鬥，靠著「口碑」突破重圍。

現任無黨籍議員蘇泓欽勤走基層、傾聽民意，一步一腳印打陸戰。他指出，無黨問政時，無政治包袱，監督市政有錯就直言批評，不用刻意討好。雖無政黨資源，但無須聽黨團命令，黨籍議員幾乎不會批評自己政黨的政策，面對對手政黨，卻往往吹毛求疵。有政黨支持，具有較大選舉優勢，但相信民眾還是需要中道理性、不分黨派的聲音。

從政逾30年的現任無黨籍議員李翁月娥曾短暫加入國民黨，地方實力雄厚，多年來靠著扎實的選民服務，贏得選民認同。她指出，「民眾的小事就是我的大事」，人生最大的敵人是自己，為民喉舌、替地方爭取建設義無反顧，選民就是她最大的靠山。

原為國民黨平地原住民議員宋雨蓁，因理念與國民黨不和，民國111年選舉前退黨，改以無黨身分爭取連任。宋雨蓁說，地方選舉族人較不在意黨派，不論是哪一個政黨，皆不可能做到百分百完美，無黨最大的優勢就是沒有包袱。

是否擔心無大咖站台助陣？宋雨蓁坦言，大咖光環確有加分效果，可是最後選民會不會用選票支持，仍得視對你的認同度。預計未來選舉場將以原住民演唱會形式呈現，讓人有耳目一新的感覺。