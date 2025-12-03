沒有匯款…接到「1通電話」快掛掉 婦人8300萬全沒了

社會中心／楊惟甯報導

婦人誤信詐團，8300萬積蓄全沒了。（示意圖／AI生成）

詐騙手法日新月異，民眾務必提高警覺！新北市一名婦人於今年4月接獲一通自稱是「中華電信風險控制部門陳姓員工」的來電，誤信自己的個資遭冒用且涉及刑案。在對方誘導下，加入了一個聲稱由檢警及政風人員組成的LINE群組配合調查。期間婦人雖未親自前往銀行匯款，卻因「做錯一步」導致畢生積蓄被詐團騙走，落得血本無歸、欲哭無淚。

回顧整起案件，該名婦人在4月初接獲一通自稱是中華電信人員的來電，對方謊稱有人冒用她的身分申辦門號，且涉及洗錢案件，隨後更佯稱協助轉接至「165反詐騙專線」確認，讓婦人卸下防備。在「假警察」的專業話術引導下，婦人誤以為自己真的捲入重大刑案，為了證明清白，便完全依照對方的指示操作。

為了取信被害人，詐騙集團要求婦人加入一個名為「專案調查」的LINE群組，群組內成員包含假冒的警察、檢察官以及負責監督的政風處人員。詐團成員以「偵查不公開」為由，警告婦人不得向親友透露任何訊息，否則將面臨收押禁見的處分；同時要求她每天必須在群組內進行「安全回報」。

婦人因畏懼遭受牢獄之災，不僅對家人守口如瓶，更聽從指示交出名下兩個帳戶的網銀帳號密碼，並將詐騙集團提供的人頭帳戶設定為「約定轉帳帳戶」。

直到今年7月，婦人發現她在群組內的「安全回報」完全沒有人已讀，且對方失聯，才驚覺可能受騙，立刻前往新店警分局安和派出所報案。經警方清查，詐騙集團在掌握婦人的網銀密碼後，利用約定轉帳的高額度權限，分了70多次將其帳戶內的8300多萬元存款全數轉移至全台各地的人頭帳戶，目前全案仍持續調查中。

內政部提醒，接到不認識的電話說要轉接165反詐專線，一率掛電話後再行撥打。（圖／內政部）

對此，新北市詐欺防制辦公室呼籲，近期「假冒公務機構」詐騙的手法層出不窮，民眾若聽到「身分遭冒用」、「偵查不公開」、「監管帳戶」或要求「加LINE回報」等關鍵字，應視為詐騙紅燈訊號。

內政部也提醒，真正的檢警單位絕對不會透過LINE等通訊軟體進行偵訊、製作筆錄，更不會要求民眾監管帳戶或交付網銀密碼。接到可疑來電時，請務必保持冷靜，先掛斷電話，再自行撥打110或165反詐騙專線查證，切勿聽信電話轉接，以免落入詐騙圈套。

