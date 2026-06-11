沒有台獨只有被統的問題！ 學者籲：正視中國改變現狀與侵略風險

東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日在台大醫院國際會議中心舉辦六月座談會，以《台灣沒有「獨立」問題，只有「被統一」問題》為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。 圖：東海大學中國大陸暨區域發展研究中心

[Newtalk新聞] 近期美國總統川普與中國國家主席習近平會晤後，川普公開表示不希望看到台灣宣布獨立，引發國內外對台海現狀、美中台關係及兩岸未來發展的討論。東海大學中國大陸暨區域發展研究中心11日在台大醫院國際會議中心舉辦六月座談會，以《台灣沒有「獨立」問題，只有「被統一」問題》為題，邀請國內外學者共同檢視當前台海局勢與兩岸關係發展。

與會學者普遍認為，當前台海爭議的核心並非台灣是否宣布獨立，而是中國持續透過軍事威懾、法律戰、認知戰及灰色地帶行動改變現狀。台灣作為擁有民主制度、政府體系及自主治理能力的政治實體早已存在，真正值得關注的是中國是否試圖透過各種手段推動統一進程，進一步改變台海現狀。

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東海大學中國大陸暨區域發展研究中心主任林子立表示，長期以來，中國透過對內宣傳與對外論述，持續將台灣描繪成企圖改變現狀的一方，並指控台灣「以美謀獨」。然而從實際政策來看，台灣長期維持現狀，無論是民進黨政府執政以來的兩岸政策，或美國對台政策的基本框架，都未出現根本改變。林子立指出，當中國藉由川習會後相關發言，再度將台海緊張歸因於台灣時，有必要回到事實層面討論台海現狀的本質，以及究竟是誰在試圖改變現狀。

陸委會副主委沈有忠表示，中國近期藉由東部海域所謂「專項執法」及相關宣傳，試圖擴大灰色地帶侵擾並改變現狀，其行為不僅缺乏國際法依據，也破壞區域和平穩定。沈有忠指出，中國持續透過軍事威脅、公務船襲擾及一中敘事對台施壓，真正改變現狀的並非台灣，而是中國。台灣始終維持現狀，並無追求法理獨立的政策，只有維護主權、守護自由民主生活方式的選擇。他強調，中國無權代表台灣，也無權片面改變台海現狀。面對威權統一與灰色地帶脅迫，台灣應持續強化自我防衛能力，團結捍衛國家主權與民主制度，以實力維護和平穩定。

中正大學政治學系教授蔡榮祥表示，台灣是主權獨立的民主國家，主流民意長期支持維持現狀，而現狀核心就是自由民主的生活方式。近年兩岸關係緊張的根源，在於中國持續透過軍事演習、灰色地帶行動及各種對台施壓手段片面改變現狀，並未放棄以武力推動統一。蔡榮祥指出，美國對台政策一貫強調，兩岸分歧的任何解決方案都必須獲得台灣人民同意，台灣前途應由台灣人民決定。他認為，無論是一中原則、九二共識或相關統一論述，都難以改變台灣社會維護民主自由與捍衛主權的共同立場。

美國聖湯瑪斯大學政治系講座教授葉耀元表示，中華民國台灣早已是實際運作的政治實體，多數民眾支持維持現狀，支持立即統一者僅占極少數，「台灣獨立」並非當前最主要的政治問題。葉耀元指出，美國關切的是台海現狀是否遭到改變，並不認為台灣近年有任何根本改變兩岸現狀的作為；相反地，持續透過軍事擴張、認知作戰及對台施壓改變現狀的是中國。葉耀元認為，中國對台獨的定義則是任何拒絕統一、維持現有政治體制的主張都屬於台獨。在此框架下，台灣面對的並非獨立問題，而是中國持續推動統一及改變台海現狀所帶來的挑戰。

美國南阿拉巴馬大學犯罪學與政治學系助理教授吳冠昇表示，從美國角度來看，《台灣關係法》從未反對台灣獨立，美國真正關注的是任何以非和平方式改變台海現狀的行為，因此持續透過對台軍售維護區域穩定。吳冠昇指出，中國透過《反分裂國家法》將拒絕統一視為台獨，並保留以非和平手段處理台灣問題的空間。從國際法角度觀察，台灣具備國家構成要件，早已是實際運作的政治實體。面對中國持續施壓，台灣應進一步強化民主韌性，深化與民主國家的合作，共同維護自由民主價值。

東海大學陸研中心副執行長洪浦釗表示，討論兩岸關係必須拒絕接受中國設定的問題框架。當中國不斷談反台獨，台灣更應該思考反台獨已成為中國合理化對台施壓的政治工具。當中國不斷談和平統一，台灣更應該看見中國從未放棄武力犯台，以及持續進行的軍事擴張。當中國把台海問題描述成台獨問題，台灣更應該看見中國對台灣的侵略企圖。洪浦釗強調，台灣從來沒有獨立問題，真正存在的是中國對台灣的侵略問題，而「反台獨」正是中國用來合理化侵略的政治語言。

台灣大學政治學系教授陳世民表示，「台灣沒有獨立問題」早在李登輝時期便已提出，其核心在於中華民國作為主權國家早已存在。他指出，台灣面對的是「被統一」的問題，也就是中國持續透過政治、軍事與統戰手段推動台灣納入中華人民共和國體制。陳世民認為，近年部分政治人物對九二共識的詮釋已由過去的「一中各表」轉向強調「兩岸同屬一中」，已模糊中華民國主體性，甚至可能為中國對台統一路線創造政治空間。他強調，美國與民主國家關注的重點也在於維護和平決定的過程，而非預設統一或獨立的結果。

與會學者一致認為，台海現狀的核心不在於台灣是否宣布獨立，而在於中國是否持續以軍事、法律及政治手段改變現狀。面對區域安全環境變化，台灣必須持續強化民主韌性、國防能力及國際合作，以維護自由民主生活方式及台海和平穩定。

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