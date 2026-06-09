沒有台獨問題 邱垂正：不卑不亢維持現狀

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者李雅雯台北9日電）陸委會主委邱垂正今天表示，現階段沒有台獨問題，只有「被統一」問題，政府一貫地秉持「四個堅持」，不卑不亢、維持現狀；中共才是試圖改變台海現狀的來源。

邱垂正今天中午接受網路節目主持人黃光芹專訪。

被問及民進黨「台獨黨綱」相關議題，邱垂正表示，台獨黨綱是政黨事務，這個問題不宜由政府來回應。

邱垂正強調，根據中華民國憲法，中華民國台灣是一個主權獨立的民主國家，跟世界上任何一個國家沒有隸屬關係，包括與中華人民共和國互不隸屬，這是客觀事實，也是台海現狀，必須要保護這個現狀不被改變。

廣告 廣告

他說，政府秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀，這也是台灣人民的最大共識；現階段沒有台獨問題，只有被中共強制統一、併吞的問題。政府依據憲法與憲法增修條文、兩岸條例等相關法律務實處理兩岸關係。

對於中共持續對台複合性施壓，邱垂正說，共軍機艦擾台不斷，中共還透過外交打壓、經濟脅迫、社會滲透、跨境鎮壓、認知作戰等對台步步緊逼；政府不會妥協、屈服，將持續不挑釁、不冒進、維持有韌性的兩岸政策，追求維持現狀。

邱垂正強調，目前是中共試圖改變台海現狀，企圖染指台灣，目前的兩岸緊張與區域不安都是建立在中共想用武力改變現狀、併吞台灣的基礎上，台灣現在只有被強制統一、被併吞的問題，這才是問題的本質。

針對國民黨主席鄭麗文正在美國訪問，邱垂正提到，台灣最大的在野黨主席出訪，倘若可以傳達台灣主流民意，這當然是一件好事；不過很遺憾的，目前為止鄭麗文的表現比較像是中國大陸「傳聲筒」，採用中共慣用的敘事說法。

邱垂正說，國民黨在台灣很有影響力，鄭麗文在美訪問應該替台灣的主流民意反映真實聲音，不是去呈現中共對台敘事，混淆國際社會對於台灣的立場，這反而會將國家整體利益陷於不利益狀態。

「四個堅持」所指為：永遠堅持自由民主的憲政體制、堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬、堅持主權不容侵犯併吞、堅持中華民國台灣的前途遵循全體台灣人民的意志。（編輯：邱國強）1150609