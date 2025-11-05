沒有名字的鐵牛4／老頑童將「死人骨頭」放進棺木 一雙巧手卻在字幕上沒有名字

金鐘60頒獎典禮上，葉輝龍發表感言時舉起獎盃，眼眶一度泛紅。（三立提供）

葉輝龍做得開心，卻讓有些人「不開心」，藝人黃豪平在社群平台上貼文曬出綜藝節目《綜藝3國智》裡的「刑具」照片，就引起眾多討論。他所謂的刑具是一座矗立的巨大道具，挑戰者與敵手拔河拉扯繩索，拉倒中間高牆者勝，而高牆下方躺著敵方人質，人質不僅要面對「牆」襲，還會被染成紅色的水潑灑一身。道具看似玩鬧，但其實考驗著葉輝龍對安全與綜藝效果的把關。繩索須能承受拉力不斷裂、高牆要能精準向前而非其他方向傾倒，處處是眉角。每個道具完成後，葉輝龍都會親身試玩、手把手教工作人員。

廣告 廣告

節目道具與背景什麼都有，什麼都不奇怪，葉輝龍還製作過不計其數的棺材，樣式從台灣到中國南北方，甚至懸棺都能還原。有次他和同事一起將完成品抬往攝影棚的路上，恰巧導演從棚內推門而出，被嚇到直衝而逃；他也曾老頑童心性，將「死人骨頭」道具放進棺木，讓梳化看見大驚失色。憂慮過死亡，回到專業領域，葉輝龍毫不忌諱，只在意如何做到「逼真」，「我做好棺材，還會自己進去躺躺看。」葉輝龍雖學歷不高，但人生經驗豐富，偶爾會脫口而出宛若台詞的金句，「現在很多詐騙，我做道具，做假的東西一輩子，誰騙得過我。」

做木工、做裝潢嘸快活，就想孩子不要像我這樣做工

近幾年無線電視台自製節目比例降低，木工間偶有空檔，葉輝龍卻從沒閒下來，拚命找事做，讓同事忍不住開他玩笑說「真的是奴隸」。「二、三天沒工作我就會唉。越難的挑戰，我越喜歡。」例如《嘉慶君》戲中的龍椅，是葉輝龍去找吳進成詢問有無任務時，吳進成隨機點餐，指著製作古代場景的參考書籍《宮殿之海》裡的一張照，問他能不能做得出來，葉輝龍毫不猶豫回答：「好啊！」之後發揮人體3D列印機的功力，利用工作空檔花了四個月完工。

人體3D列印之所以能力抗3D列印機與AI、CNC切割等科技，除了老師傅工藝深厚，幾十年來認真觀察、理解棚內空間與作業模式，可快速滿足劇組需求也是原因。只是可惜他一手好功夫，卻無徒可傳。

葉輝龍曾在楊麗花歌仔戲中重現戰國時期的馬車。（葉輝龍提供）

「做木工、做裝潢嘸快活，以前想讓孩子讀書高一點，要吃卡軟路，不要像我這樣做工。」兒時太苦，嚴父捨不得兒女走一樣的路，等到孩子大一點，葉輝龍轉念，卻已錯失時機，「學木工這門技術，國中以後才開始就來不及了，壓袂落去，功夫無法度到頂端，一定要從小就開始。」過往也不是沒有年輕人拜入門下，卻因葉輝龍嚴以律己也嚴以律人，難以適應。

但不嚴格就怕徒弟跟不上節目快、準的節奏，電視台木工師傅確實不好做，且台下數十年功因藏身幕後常被忽略。棚燈亮、鎂光燈閃，生、旦、淨、末、丑發光發熱，就算是配角，觀眾或多或少能認出，但鏡頭後揮汗托底的基層如葉輝龍與製景班同仁的名字，通常只會在片尾工作人員名單裡快速閃過。「起先還沒有我們的名字咧！」短短幾個字，透露出葉輝龍的遺憾，也洩漏了舊時心結未解。

做這行沒上過鏡頭也不被認識，但我熱愛我的工作

頒獎典禮這天，葉輝龍慎重地穿上結婚時訂做的西裝，與太太坐在第一排。鏡頭掃過，觀眾對戲劇節目女主角入圍者身邊的二位淡定長者感到好奇，有網友誤認他們是女星的阿公、阿嬤，甚至做成迷因圖，直到葉輝龍用穩健步伐走上台，全場站起身鼓掌。

「大家暗安，我是葉輝龍。」第一次面對眾多觀眾，老師傅有些緊張，每說幾個字就停頓一下，舉起獎座的動作，遠不及他使用線鋸時的從從容容，他感謝評審、長官與「牽手」，微微哽咽，「雖然做我們這行的人從來也沒上過鏡頭、也不被人認識，但我一直努力認真讓任務完滿達成。這個獎不只是頒給我個人，更是給所有幕後默默做事的木工師傅們。我已經81歲，但我熱愛我的工作，體力許可，我就會繼續做下去。」

人生終於迎來這一晚，舞台字幕上「特別貢獻獎 葉輝龍」閃閃發亮。

更多鏡週刊報導

沒有名字的鐵牛1／入行一甲子 80歲才站上台成為主角

沒有名字的鐵牛2／身分證曾被登記是奴隸 為翻身拚命加班被稱為鐵牛