沒有名字的鐵牛4／老頑童將「死人骨頭」放進棺木 一雙巧手卻在字幕上沒有名字
葉輝龍做得開心，卻讓有些人「不開心」，藝人黃豪平在社群平台上貼文曬出綜藝節目《綜藝3國智》裡的「刑具」照片，就引起眾多討論。他所謂的刑具是一座矗立的巨大道具，挑戰者與敵手拔河拉扯繩索，拉倒中間高牆者勝，而高牆下方躺著敵方人質，人質不僅要面對「牆」襲，還會被染成紅色的水潑灑一身。道具看似玩鬧，但其實考驗著葉輝龍對安全與綜藝效果的把關。繩索須能承受拉力不斷裂、高牆要能精準向前而非其他方向傾倒，處處是眉角。每個道具完成後，葉輝龍都會親身試玩、手把手教工作人員。
節目道具與背景什麼都有，什麼都不奇怪，葉輝龍還製作過不計其數的棺材，樣式從台灣到中國南北方，甚至懸棺都能還原。有次他和同事一起將完成品抬往攝影棚的路上，恰巧導演從棚內推門而出，被嚇到直衝而逃；他也曾老頑童心性，將「死人骨頭」道具放進棺木，讓梳化看見大驚失色。憂慮過死亡，回到專業領域，葉輝龍毫不忌諱，只在意如何做到「逼真」，「我做好棺材，還會自己進去躺躺看。」葉輝龍雖學歷不高，但人生經驗豐富，偶爾會脫口而出宛若台詞的金句，「現在很多詐騙，我做道具，做假的東西一輩子，誰騙得過我。」
做木工、做裝潢嘸快活，就想孩子不要像我這樣做工
近幾年無線電視台自製節目比例降低，木工間偶有空檔，葉輝龍卻從沒閒下來，拚命找事做，讓同事忍不住開他玩笑說「真的是奴隸」。「二、三天沒工作我就會唉。越難的挑戰，我越喜歡。」例如《嘉慶君》戲中的龍椅，是葉輝龍去找吳進成詢問有無任務時，吳進成隨機點餐，指著製作古代場景的參考書籍《宮殿之海》裡的一張照，問他能不能做得出來，葉輝龍毫不猶豫回答：「好啊！」之後發揮人體3D列印機的功力，利用工作空檔花了四個月完工。
人體3D列印之所以能力抗3D列印機與AI、CNC切割等科技，除了老師傅工藝深厚，幾十年來認真觀察、理解棚內空間與作業模式，可快速滿足劇組需求也是原因。只是可惜他一手好功夫，卻無徒可傳。
「做木工、做裝潢嘸快活，以前想讓孩子讀書高一點，要吃卡軟路，不要像我這樣做工。」兒時太苦，嚴父捨不得兒女走一樣的路，等到孩子大一點，葉輝龍轉念，卻已錯失時機，「學木工這門技術，國中以後才開始就來不及了，壓袂落去，功夫無法度到頂端，一定要從小就開始。」過往也不是沒有年輕人拜入門下，卻因葉輝龍嚴以律己也嚴以律人，難以適應。
但不嚴格就怕徒弟跟不上節目快、準的節奏，電視台木工師傅確實不好做，且台下數十年功因藏身幕後常被忽略。棚燈亮、鎂光燈閃，生、旦、淨、末、丑發光發熱，就算是配角，觀眾或多或少能認出，但鏡頭後揮汗托底的基層如葉輝龍與製景班同仁的名字，通常只會在片尾工作人員名單裡快速閃過。「起先還沒有我們的名字咧！」短短幾個字，透露出葉輝龍的遺憾，也洩漏了舊時心結未解。
做這行沒上過鏡頭也不被認識，但我熱愛我的工作
頒獎典禮這天，葉輝龍慎重地穿上結婚時訂做的西裝，與太太坐在第一排。鏡頭掃過，觀眾對戲劇節目女主角入圍者身邊的二位淡定長者感到好奇，有網友誤認他們是女星的阿公、阿嬤，甚至做成迷因圖，直到葉輝龍用穩健步伐走上台，全場站起身鼓掌。
「大家暗安，我是葉輝龍。」第一次面對眾多觀眾，老師傅有些緊張，每說幾個字就停頓一下，舉起獎座的動作，遠不及他使用線鋸時的從從容容，他感謝評審、長官與「牽手」，微微哽咽，「雖然做我們這行的人從來也沒上過鏡頭、也不被人認識，但我一直努力認真讓任務完滿達成。這個獎不只是頒給我個人，更是給所有幕後默默做事的木工師傅們。我已經81歲，但我熱愛我的工作，體力許可，我就會繼續做下去。」
人生終於迎來這一晚，舞台字幕上「特別貢獻獎 葉輝龍」閃閃發亮。
更多鏡週刊報導
沒有名字的鐵牛1／入行一甲子 80歲才站上台成為主角
沒有名字的鐵牛2／身分證曾被登記是奴隸 為翻身拚命加班被稱為鐵牛
其他人也在看
謝侑芯飛大馬找黃明志！雪碧PO生前最後對話：起雞皮疙瘩
娛樂中心／周希雯報導「護理系女神」31歲台灣網紅謝侑芯到馬來西亞工作，失聯多日後驚傳在吉隆坡高檔酒店猝死，後續還牽扯出大馬歌手黃明志也涉案，不僅同在現場還疑似持毒，當地警方隨即發布通緝、轉為「謀殺罪」調查，黃明志神隱數小時後今日凌晨現身警局投案。對此，與謝侑芯交情甚好的網紅雪碧（方祺媛），先前一直被質疑是派謝去伴遊才導致出事，昨晚（4）再度拍片強調，與黃明志只是普通朋友，同時曝光謝侑芯生前最後對話，驚呼「我雞皮疙瘩起來了！」民視 ・ 15 小時前
黃明志終於投案！雪碧曝謝侑芯生前最後對話：讓我起雞皮疙瘩
台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，歌手黃明志捲入命案遭通緝，失聯2天後今天（11/5）凌晨現身警局投案。謝侑芯的閨蜜「雪碧」日前被網友質疑介紹謝侑芯去大馬，她po出與謝侑芯生前最後的對話，證明自己不知情。太報 ・ 20 小時前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 6 小時前
范姜彥豐遭控「靠妻養」！前東家凱渥不忍了 爆婚後解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]娛樂中心／綜合報導粿粿與范姜彥豐婚變延燒不止。女方日前拍片哽咽表示，3年婚姻幾乎都是她在撐起家計，「家用我出八成、生產費也是我付」，讓范...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
粿粿哥哥批范姜彥豐「長年吃軟飯」！起底是喬傑立男團 挺她截圖告酸民
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）日前遭老公范姜彥豐控訴出軌王子（邱勝翊），雙方在社群上傳影片公開互撕。粿粿哥哥也發文痛批范姜彥豐「長年來只會吃軟飯，還要裝大男人的爛人，不要也罷」，更被網友起底，粿粿的哥哥昔日為喬傑立公司旗下男團「太極」成員韓秉融。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫界王陽明三婚也撐不住？Alice刪光合照 社群徹底斷聯醫美圈傳「又離了」
據《鏡週刊》報導，有讀者爆料Alice自今年以來頻繁出國旅遊，造訪美國、沖繩、峇里島與上海等地，發文時更不乏「從今天開始的每一天都只會越來越好」、「向前走就會看到光」等字句，語氣間透露出獨自面對人生新篇章的氛圍。另外，自去年4月起，賴弘國的IG再無Alice身影。兩人...CTWANT ・ 1 天前
黃明志認和謝侑芯共度一夜！酒店曝光座落金三角區 一晚萬元景觀絕佳
IG擁有53萬粉絲追蹤的31歲網紅謝侑芯，擁有甜美外型與傲人身材，因曾任護理師被封為「護理系女神」。她上月在國外工作時猝逝，卻爆出馬來西亞歌手黃明志捲入此案。他坦承跟謝侑芯一起過夜，現場也被搜出壯陽藥、毒品。隨著案情受到注目，兩人過夜的高級酒店也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 2 天前
謝侑芯亡！謝薇安最後聲明曝 控黃明志「滅證陰謀」：做垃圾事花錢掩蓋
台灣網紅謝侑芯猝死，馬來西亞籍歌手黃明志捲入命案，大馬警方4日通緝命案中的關鍵人物黃明志。黃明志今（5）日凌晨現身警局投案。謝侑芯摯友閨密、「最強奶媽」謝薇安飛往當地，想在第一現場了解狀況，並發文表明是最後一次發聲，「知道對方想做一些垃圾事情，花錢掩蓋。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
王子二度道歉！ 葛斯齊撂話：知錯就別再掩護另一對！
藝人「王子」邱勝翊和前中信兄弟啦啦隊女孩粿粿爆出婚內出軌風波，昨(4)日晚間王子再度道歉，表示從⼀開始到現在都是真心面對，也親自向范姜當面鞠躬道歉，並多次商討賠償金額，之後也會與粿粿共同誠實面對。對此...華視 ・ 19 小時前
王子再道歉竟「3度修文」！網抓包「1處」藏玄機
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐近日拍片證實婚變傳聞，指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，昨（4日）晚間王子發布新聲明再次道歉。不過眼尖網友查看該篇貼文編輯紀錄，抓包王子曾3度修改過，狠酸「花錢請律師發聲明函還會打錯字啊」、「軍師幫忙打的，還打錯」、「字中間留空白，人就清白了？」。民視 ・ 14 小時前
粿王之旅曝光！王子回眸粿粿畫面被拍，網笑：以為出國就安全？
近日更有中國網友在小紅書曝光照片，指出早在今年3月底，就曾於美國聖地牙哥巧遇王子與粿粿同行造咖 ・ 1 天前
被說「軟飯男」詆毀！凱渥員工替范姜彥豐爆內幕：粿粿這樣太沒水準
（娛樂中心／綜合報導）粿粿日前拍片自稱「一直都是我在養家」，引發外界對前夫范姜彥豐的負評，不少網友更貼上「軟飯 […]引新聞 ・ 17 小時前
黃明志投案全程曝光！大馬警方駁「第三者」說 謝侑芯命案恐藏黑幕
「漂向北方」歌手黃明志因捲入台灣網紅謝侑芯命案風波，震撼馬來西亞與台灣兩地演藝圈。案發超過兩週後，黃明志終於在今（5）日凌晨現身吉隆坡警局投案，全案已從猝死案正式升格為「謀殺案」偵辦。大馬警方證實，將延長拘留6天以深入調查，並嚴正駁斥外界謠傳的「第三者說」，強調現場僅兩人。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
阿達也低調赴地檢署「自首閃兵役」複訊後30萬交保
男藝人閃兵役的雪球越滾越大，日前才抓了第三波，當時就有預告會繼續抓第四波藝人，唐振剛、薛仕凌陸續前去自首，5日阿達（昌璟翔）也低調前往地檢署自首，經複訊後以30萬元交保。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
小S絕美二女兒曝喜歡類型！不捨具俊曄暴瘦全家都這樣做
【緯來新聞網】小S二女兒Lily（許韶恩）被稱最像姨媽大S，今（4日）出席內衣品牌快閃店活動，坦言不緯來新聞網 ・ 1 天前
王子二度發聲「坦承錯誤」公開致歉 律師點5關鍵：精神值得讚賞
據了解，范姜彥豐日前在社群公開指控，表示妻子與王子互動「超越朋友界線」，指出今年3月底兩人赴美旅遊返台後，妻子態度明顯轉變，甚至傳出「人未離婚就搬進王子家」的消息。消息曝光後，引起各界熱議，甚至有媒體報導指出，范姜彥豐早已委託徵信社蒐證，疑似掌握文字、照片...CTWANT ・ 22 小時前
黃明志捲謝侑芯命案！網紅疑9月收邀約「怒揭5手法」：直覺救了我
黃明志捲入「護理系女神」謝侑芯馬來西亞猝逝案，全案今（4）日迎來重大進展，警方轉向謀殺罪調查。而繼女優翁雨澄（娃娃）爆料3月被帶至大馬旅遊「你說服我去嘗試了那些東西」、「我只是眾多還沒死去的女孩的其中一位罷了」，疑似影射黃明志；網紅Miga美家今日稍早也發文，稱「此藝人」9月就曾與她洽談商業合作，所幸直覺救了自己一命。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
山本由伸女友來頭不小！混血模特出演《雙層公寓》爆紅 多圖看「世界百大美女」
洛杉磯道奇隊封王遊行20萬人共襄盛舉，眼尖的網友發現，「大嫂團」中一名疑似是山本由伸的緋聞女友Niki（丹羽仁希）的女子，讓球迷們振奮，推敲兩人是否好事已近。丹羽仁希（Niki）是美日混血模特，憑藉出演戀愛實境秀《雙層公寓》收穫名聲，曾連續3年入選「全球百大最美臉孔」，過去跟山下智久傳過緋聞，堪稱男神收割機。太報 ・ 17 小時前
洪榮宏遭疑罹癌！雙目緊閉「教友祈禱畫面曝」本人回應了
娛樂中心／張予柔報導台語金曲歌王洪榮宏曾獲得金曲獎最佳男演唱人獎、最佳方言歌曲男演唱人獎，經典台語歌曲膾炙人口，曾橫掃台灣的各個角落，為台語歌曲在台灣音樂界地位的確立有重要的貢獻。日前因身體健康亮紅燈，動刀處理多年隱疾，消息曝光後讓大批粉絲相當緊張。所幸經紀人今（5）日透露，洪榮宏接受完手術，目前已順利出院，他本人也在臉書報平安。民視 ・ 13 小時前