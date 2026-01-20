沒有問責、監督機制 美財長批聯準會行為失控

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近日指出，川普政府對浪費、欺詐與濫權的整頓行動已延伸至聯準會（Fed），並可能涉及多位理事會成員的道德違規行為。



貝森特在上周接受極限新聞網（Newsmax）節目〈Rob Schmitt Tonight〉訪問時，回應有關對聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）展開調查的提問，他表示：「聯準會現在每年虧損1000億美元，這1000億美元完全沒有問責機制。我們經歷了49年來最嚴重的通膨。」



廣告 廣告

他進一步提到：「我們會看到最終的統計結果，但很有可能在過去幾年內，有四到六位地區分行行長或理事會成員涉及道德違規。必須要有一些問責措施。」



沒有針對聯準會設置監督、問責機制



值得注意的是，聯準會一向強調其獨立性，但與經由民主選舉產生的美國總統不同，總統需受國會與司法部門的制衡與監督，貝森特暗示聯準會這些未經選舉產生的官僚們長期迴避問責，卻掌握印鈔、設定利率與貨幣政策的權力，直接影響美國民眾。

貝森特在節目中感慨道：「聯準會在美國政府運作中占有獨特位置。他們沒有監督，也沒有問責機制。我認為我們會檢視這件事，並在鮑爾主席任內思考幾項問題。」

貝森特也在1月18日參加多個電視節目，繼續譴責並警告鮑爾與聯準會在美國的失控行為。

他接受NBC新聞〈Meet the Press〉訪問時表示：「當然，他（川普）承諾維護聯準會的獨立性，但獨立並不意味著沒有監督。」這番話指的是川普對鮑爾施壓，要求降低利率。

司法部詢問聯準會信函石沉大海



節目主持人克莉絲汀．韋爾克（Kristen Welker）試圖將白宮舞廳修建與聯準會大樓翻修超支相比較，但貝森特立刻反駁：「白宮的翻修並沒有超支7億美元、超過10億美元或15億美元，克莉絲汀，而且白宮那是使用私人資金支付。」

他接著解釋：「如果我想在財政部辦公室買一把新椅子，那需要經過撥款程序。但聯準會有神奇的錢，他們自己印錢。所以在沒有監督的情況下，為什麼不讓陽光照進來呢？」

貝森特強調：「從去年夏天開始，我就呼籲聯準會進行內部調查，但這沒有被理會，完全沒有被理會。」他還說：「再者，我不知道你怎麼想，如果我收到司法部的詢問，我會回覆他們。但他們的詢問卻石沉大海。」



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

