沒有國家總預算的第一天...賴清德元旦喊話在野：國家發展不該是籌碼

2026年到來，總統賴清德今（1）天一早發表新年談話，他回顧過去創下15年來新高的經濟成長率、軍公教加薪、成立運動部，未來也要推動四個總目標，然而在野持續擋下國家總預算、國防特別預算等法案，賴清德表示「今天是新年第一天，也是沒有國家總預算的第一天」，呼籲立院加速審議，讓政府把該做的事情做好。

賴清德元旦談話直指過去一年創下佳績，經濟成長率估達到7.37%，創下15年來新高，就業率是25年來最好，連續10年調升勞工基本工資，也發射「福衛八號」齊柏林衛星、啟用桃園機場第三航廈北廊廳，「從海洋到太空、從家門到國門，堅定團結就沒有台灣人到不了的地方」。

賴清德更說，新年將推動四個總目標，包含面對中國擴張野心升高，需要國防自我防衛而提出的8年1.25兆國防特別預算，以及AI新十大建設、長照3.0、社會住宅、婚育宅等，然而立法院持續卡關2026年中央政府總預算、國防特別預算等，政府難施展手腳。

對此賴清德表示，「今天的確是新年第一天，也是沒有國家總預算通過的第一天」，他認為民主國家政事可以攻防，但國民生活不能耽誤，國家發展更不能被拖住，這應該是所有政黨存在的基本原則。

賴清德指出，總預算沒能如期在去年底完成審議，但政府仍要維持基本運作，他再次誠懇呼籲，「政黨監督是責任，但國家權益、發展不該是籌碼」，他強調國家是大家的，預算也不是單一政黨預算，只要有助於加速審議、釐清疑義，行政團隊都願意完整說明、逐項溝通，因此請立院盡快將中央政府總預算，排入議程加速審查，讓政府能把該做的事情做好。

