沒有在玩！YouBike坐墊反轉不要騎 官方揭「共同默契」

民眾租借YouBike。（圖／東森新聞）



許多民眾租借YouBike，有發現有些車輛的座墊被反轉，這不是惡作劇，而是代表車輛有故障疑慮，也成了YouBike跟租客的小默契。

刷悠遊卡等待一下，就能成功租借YouBike，不過你有遇過嗎，到了站點一整排車，被借到剩最後一台，唯一那台椅墊卻被反轉，這不是惡作劇，而是租借乘客，跟YouBike間的小默契。

日前YouBike官方發文，表示座墊被反轉的車輛，代表零件損壞，騎乘出現異常，為了避免下一位使用者誤租，維修人員或是發現的熱心民眾，就會把坐墊高度調到最低，再反轉坐墊進行標示。

而且如果是租車後，發現車輛怪怪的，5分鐘內可以還到原本的站點，再使用YouBike APP通報維修。

隨租隨騎對YouBikeR來說非常便利，但也要切記，挑選車輛時看見反轉座墊，不用費心把座墊又翻正，請務必換一台騎。

