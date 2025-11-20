沒有大張旗鼓卻蘊含力量！40年老屋翻新打造56坪甜點店的靜謐時光
沒有大張旗鼓卻蘊含力量！40年老屋翻新打造56坪甜點店的靜謐時光
整理｜Eason 圖片來源｜賀澤室內設計
在競爭激烈的甜點市場中，默默耕耘一個品牌並不簡單，而將老屋翻新轉化成新的品牌據點更不容易。賀澤室內設計團隊，以人文美學為底蘊，思忖品牌調性，巧妙將空間設計結合品牌客群，在城市與鄉間交錯的轉角，打造一間外觀不張揚卻讓人備感溫暖的甜點店——灆橙甜點。
作品「灆橙甜點」
甜點店是由一對夫妻攜手經營的品牌，在電商經營多年後，選擇在竹北一處40年老屋中，打造他們的實體形象店。空間的呈現有好幾種形式與風格，對設計團隊而言，此案不僅是一場空間的改造，更是一段關於日常與人情交織的設計旅程。
迎接老屋新生命
設計除了美感，還能為生活帶來什麼？設計團隊透過悉心的規劃，不僅讓空間能保留記憶，也能創造未來。此案原本為一棟略顯滄桑的老建築，帶著時間的痕跡與在地文化的溫度，有鑑於夫妻倆對過去的空間存有一份情感寄託，也有明確的實用需求，因此設計團隊的第一步不是拆除推翻，而是尊重舊有，悉心從老屋的架構裡找到可以延續的價值，例如樓梯、牆面、窗戶的過往痕跡，這些都是時間淬鍊下的吉光片羽，也藉此讓品牌從空間中講出真實故事。
融入日常的設計思維
為了打破甜點店的既定印象，設計團隊以獨到的手法，讓此案不只是商品展示空間，更是人們日常生活的一部分。他們考量到品牌的主要客群是家庭與親子，因而特別設計放大的親子友善廁所、寬敞的接待與展示區，還設置可供甜點教學的小型開放式廚房，同時，針對需求將空間劃分為清晰的三大動線，包括門市接待、儲貨進出、學習互動，每個區域皆能獨立運作又彼此串聯，像甜點製作一樣，層層交疊卻不混亂。然而。樓層的分配亦極具邏輯性，其一樓規劃為迎賓與展示、二樓為休憩與後場休息、三樓則是製作空間，透過乾淨俐落的垂直配置，讓工作與接待井然有序。
重視品牌精神並追求空間細節
從拆除遮光鐵皮、重新配置電管到更新防水與地坪結構，此案改造工程繁複，但在細節處理上卻不馬虎。在選材上，設計團隊選用的材料也反映品牌精神，例如超耐磨木地板與乳膠漆營造自然溫度，石材與鐵件帶來穩重感，而品牌標誌色「檸檬黃」在灰階基底中點綴，喚起健康與清新的意象，就如同店內甜點般，簡單但不單調，溫柔卻有力量。在建築外觀上，他們拆除原有的加蓋鐵皮與高牆，以弧形矮牆取而代之，打開街角視野，讓店舖與街道產生互動。植栽、等候座椅、展示平台的安排，讓顧客與鄰里都能自在駐足，日常中的一杯咖啡或一次購買，也變成城市生活的柔軟片段。
設計不是炫技，而是從人出發，將「生活的樣貌」轉譯進空間裡，讓人願意留下，也能安心共處。這間56坪的商業空間，不只是販售甜點的場域，它傳遞著夫妻對生活的信仰——健康、友善、慢步調。設計團隊希望透過空間，讓這份心意被更多人感受到。
更多精采內容：www.idshow.com.tw/idtalk
其他人也在看
恩光雅居｜現代風｜20坪
事業有成的女屋主，希望空間有質感但保有溫馨，且想要開放式廚房與客餐廳結合。因此我們將原始三房格局改為二房，讓廚房、餐廳、客廳連結成寬敞的開放空間，但仍保有區域分割，同時放入屋主從舊家搬來的大餐桌。幸福空間 ・ 23 小時前
用線條貫穿日常 柔和佐生活步調 慢步律師的家│現代風│18坪
面對繁忙且高壓的工作，身為律師的屋主渴望回到家就能夠徹底放鬆，15坪的居宅，在傑詩室內設計操刀下，以「沈穩低調」為核心，運用灰色作為主軸貫穿整體空間，搭配線條、圓弧與異材質，為屋主打造節奏緩慢、自在安穩的生活居所。幸福空間 ・ 1 天前
映象│現代風│50坪
家的輪廓，源於對生活的洞察。我們解構原有格局，將三房解放為兩房，精準挪動牆線，重塑客廳、開放廚房與主臥使用範疇，不僅讓動線與場域分配更為從容，在三維空間中，實現視野與光影的自由流動。幸福空間 ・ 23 小時前
活40年才知要洗！冰箱製冰盒變「黴菌毒庫」3招懶人清潔抑菌不費力
你家冰箱的製冰盒有特地拿出來洗過嗎？小心是你沒注意的衛生死角！原本只裝白開水、用來倒水的冷水壺，就算沒接觸到嘴巴，但如果不定期清洗，壺口照樣會累積水垢，表面摸起...早安健康 ・ 19 小時前
獨家／粿粿為愛王子「事業跌谷底」 SWAG雪中送炭發合作邀約鼓勵她再站起來
粿粿為了愛王子，不惜自毀和范姜彥豐的家庭，連努力打拼來的事業，也跌至谷底，手上幾乎沒有演藝工作。但主打成人影音內容的平台SWAG在此時雪中送炭，對她發出合作邀約，除了看中粿粿的話題外，也期望能夠藉此鼓勵跌倒的人再站起來。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 1 天前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
快訊／邱澤、許瑋甯絕美婚照超甜！「婚宴時間、地點」曝光了
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導邱澤、許瑋甯於2021年12月10日登記結婚，日前迎來他們的第一個孩子，而在今（19）日稍早，夫妻倆宣布將於11月28日在台北文...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
父母過世，房產怎麼分配最不傷手足和氣？只有1間房 vs 很多間房，精算師級「分產策略」大公開
會買房子的人，不一定知道怎麼登記。登記時沒想清楚，或上一代登出地球之前來不及妥善分配，導致兒女翻臉，或夫妻財產分配產生糾紛，新聞上多的是藝人、企業後代有類似情況。房屋的贈與、繼承或登記各有學問，但根本關鍵還是避免拿房產來考驗人性！Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 8 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 18 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
「邱澤前女友」結婚7年爆婚變！唐嫣1舉動曝端倪 網驚：真離了
女星唐嫣過去與邱澤有過一段戀情，後來與羅晉合作《錦綉未央》假戲真做，2018年結婚後育有一女。豈料，近日網路上卻瘋傳兩人早已離婚。如今又有網友發現，唐嫣名下7家企業已經註銷，而羅晉名下也僅剩羅晉（上海）影視文化工作室仍在營運，夫妻倆已無任何商業版圖交集。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
韓影壇首例！夫妻檔奪影帝影后 玄彬、孫藝珍青龍獎破紀錄
第46屆青龍電影獎頒獎典禮於19日晚間韓國登場，演藝圈迎來了一個歷史性的時刻。演員玄彬憑藉電影《哈爾濱》獲得最佳男主角，而他的妻子孫藝珍則憑藉《徵人啟弒》奪下影后寶座，屆時成為韓影壇首位與配偶同時獲得影帝和影后的演員，更是韓國影壇的一個重要里程碑。中天新聞網 ・ 10 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
籃籃首發聲「沒發覺被胡瓜誤觸胸部」 被爆有男友急澄清
胡瓜最近在《綜藝大集合》上誤觸籃籃胸部一事，引起網友討論，小禎19日受訪時，坦言爸爸心情有受到影響，還脫口說出籃籃有男朋友一事，跟籃籃男友很熟。對此，籃籃透過經紀公司回應，強調自己目前單身。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 15 小時前
鄭麗文見習近平？國台辦聽到「這4字」笑了
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文表態願意和中國國家主席習近平見面，不過，國台辦今（19）日被問到，鄭麗文訪中國是否已經「箭在弦上」時，卻笑了出來，表示願意在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前