沒有大張旗鼓卻蘊含力量！40年老屋翻新打造56坪甜點店的靜謐時光

在競爭激烈的甜點市場中，默默耕耘一個品牌並不簡單，而將老屋翻新轉化成新的品牌據點更不容易。賀澤室內設計團隊，以人文美學為底蘊，思忖品牌調性，巧妙將空間設計結合品牌客群，在城市與鄉間交錯的轉角，打造一間外觀不張揚卻讓人備感溫暖的甜點店——灆橙甜點。

作品「灆橙甜點」

甜點店是由一對夫妻攜手經營的品牌，在電商經營多年後，選擇在竹北一處40年老屋中，打造他們的實體形象店。空間的呈現有好幾種形式與風格，對設計團隊而言，此案不僅是一場空間的改造，更是一段關於日常與人情交織的設計旅程。

迎接老屋新生命

設計除了美感，還能為生活帶來什麼？設計團隊透過悉心的規劃，不僅讓空間能保留記憶，也能創造未來。此案原本為一棟略顯滄桑的老建築，帶著時間的痕跡與在地文化的溫度，有鑑於夫妻倆對過去的空間存有一份情感寄託，也有明確的實用需求，因此設計團隊的第一步不是拆除推翻，而是尊重舊有，悉心從老屋的架構裡找到可以延續的價值，例如樓梯、牆面、窗戶的過往痕跡，這些都是時間淬鍊下的吉光片羽，也藉此讓品牌從空間中講出真實故事。

融入日常的設計思維

為了打破甜點店的既定印象，設計團隊以獨到的手法，讓此案不只是商品展示空間，更是人們日常生活的一部分。他們考量到品牌的主要客群是家庭與親子，因而特別設計放大的親子友善廁所、寬敞的接待與展示區，還設置可供甜點教學的小型開放式廚房，同時，針對需求將空間劃分為清晰的三大動線，包括門市接待、儲貨進出、學習互動，每個區域皆能獨立運作又彼此串聯，像甜點製作一樣，層層交疊卻不混亂。然而。樓層的分配亦極具邏輯性，其一樓規劃為迎賓與展示、二樓為休憩與後場休息、三樓則是製作空間，透過乾淨俐落的垂直配置，讓工作與接待井然有序。

重視品牌精神並追求空間細節

從拆除遮光鐵皮、重新配置電管到更新防水與地坪結構，此案改造工程繁複，但在細節處理上卻不馬虎。在選材上，設計團隊選用的材料也反映品牌精神，例如超耐磨木地板與乳膠漆營造自然溫度，石材與鐵件帶來穩重感，而品牌標誌色「檸檬黃」在灰階基底中點綴，喚起健康與清新的意象，就如同店內甜點般，簡單但不單調，溫柔卻有力量。在建築外觀上，他們拆除原有的加蓋鐵皮與高牆，以弧形矮牆取而代之，打開街角視野，讓店舖與街道產生互動。植栽、等候座椅、展示平台的安排，讓顧客與鄰里都能自在駐足，日常中的一杯咖啡或一次購買，也變成城市生活的柔軟片段。

設計不是炫技，而是從人出發，將「生活的樣貌」轉譯進空間裡，讓人願意留下，也能安心共處。這間56坪的商業空間，不只是販售甜點的場域，它傳遞著夫妻對生活的信仰——健康、友善、慢步調。設計團隊希望透過空間，讓這份心意被更多人感受到。

