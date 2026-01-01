沒有大S的第一個跨年！小S遵守約定「帶媽媽看煙火」 哽咽喊：妳會跟我們一起看

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，而最難過的莫過於身為妹妹的小S（徐熙娣），她因此告假手上節目《小姐不熙娣》，演藝工作全面停止，直到第60屆金鐘獎時才與《康熙來了》老搭檔蔡康永合體露面。小S先前曾坦言最害怕面對跨年，因為以往都是大S相伴度過，今（1）日她在社群PO出昨晚與媽媽一同跨年看煙火的照片，感性寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」只見照片中母女倆眼眶泛紅、一同在101前看煙火。

小S遵守約定，帶媽媽前往101跨年看煙火。（圖／小S 臉書）

小S今日透過社群寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看。」貼文中也附上與媽媽的合照，兩人雙眼泛紅站在101前欣賞煙火，背景音樂則搭配鮮于貞娥的〈逃跑吧〉，「我會和你在一起，若你像這樣伸出手，我會緊緊抓住，還有嗎？會害怕的人事物？不管要去哪裡，我們都緊抓著彼此」，歌詞中似乎透露小S心聲，令人動容，許多網友紛紛湧入留言區替她加油打氣。

小S雖然仍在療傷當中，不過她先前還是替台北101跨年煙火宣傳片獻聲旁白，董事長賈永婕當時也在社群PO出錄音片段，只見小S數度哽咽、但仍然完成錄音，敬業的態度感動所有人。

賈永婕感性表示，對於小S一家人來說，跨年夜看101煙火是迎接新年的美好儀式，那種一起仰頭、尖叫、擁抱的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶；她也轉述小S說，彷彿能聽到在天上的大S輕輕告訴自己：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」讓小S決定站出來，更替自己喊話：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」

