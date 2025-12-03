沒有大S的第一個跨年！賈永婕邀請小S擔任跨年影片旁白 她錄音室哭著講完每一句

台北101董事長賈永婕邀請小S擔任跨年影片旁白，傳遞記憶與情感。（圖／翻攝自賈永婕臉書、小S臉書）

台北101今年以全新主題「SPARK 101」揭開跨年序幕，品牌影片《Together, As Always 因為有你》找來藝人小S（徐熙娣）擔任旁白獻聲，成為一大驚喜，而今年是大S（徐熙媛）離世後的第一個跨年，小S暫別螢幕休養，卻義無反顧地答應為台北101獻聲。賈永婕回憶，小S接到邀約後，第一句話就答應了，但馬上又說「我真的很擔心自己完成不了，我一定會崩潰大哭」。錄音當天果然情緒潰堤，賈永婕今（3日）受訪時感性分享，小S在錄音室中一邊握緊拳頭、一邊強忍情緒地完成每一段旁白，「每一個字都是用力講出來的」。

小S表示彷彿聽見大S在天上輕聲說「煙火還是要一起看啊，姊妹情深令人動容。（圖／翻攝自小S臉書）

迎接2025年歲末，台北101今（3日）以全新主題「SPARK 101」啟動跨年系列活動。今年跨年適逢已故藝人大S（徐熙媛）離世後首度迎來的年度時刻，台北101董事長賈永婕特別邀請好友小S（徐熙娣）為品牌形象影片《Together, As Always 因為有你》獻聲，用聲音傳遞記憶與情感。

影片中，小S以真摯語氣說道：「請好好珍惜你身邊的人，珍惜你們一起完成的每一個儀式感。」這句話既是對自己說，也是向期待跨年煙火的觀眾傳遞一份共同記憶的情感延續。賈永婕在社群平台上也公開感性貼文，表示這次邀請小S參與錄製，是一份特殊且有重量的合作。她說，「跨年夜看101煙火，一直是她們全家迎接新年的美好儀式；那種在倒數聲中，一起仰頭、一起尖叫、一起擁抱的默契，是屬於她們家的愛，也是屬於台灣的記憶。」

儘管今年少了一位最重要的成員，但賈永婕分享，小S說她彷彿能聽見大S在天上輕聲對她說：「煙火還是要一起看啊，新的一年我們照樣一起迎接。」那聲音裡有笑、有淘氣，也有兩姊妹一輩子的約定。

賈永婕強調，台北101跨年煙火不只是為了傳遞歡樂與感動，更希望讓人感受到「你不是一個人」。她說：「有時我們會覺得這一年特別辛苦、沮喪、甚至傷痛。但當煙火綻放在夜空的那一秒，我們希望你能感覺到，這座城市在陪你，我們在陪你。我們想把勇氣送給你，把希望送給你。」

最後，她引用大S「對她說」的一句話：「永婕，我會看煙火，你要給我好好放喔！賈董加油！」作為這段感人故事的結尾，也作為對跨年夜最溫暖的邀請。

