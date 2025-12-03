沒有大S的第一年！小S獻聲「101跨年片」錄音室崩潰痛哭

台北101跨年形象影片釋出。（圖／台北101提供）





台北101今（3）日舉辦「SPARK 101雙跨年系列活動記者會」，公佈最新形象影片《Together, As Always因為有你》曝光跨年煙火視覺。台北101董事長賈永婕邀來小S（徐熙娣）獻聲擔任旁白，以往都在大S（徐熙媛）家中一起跨年，這是她第一年沒有姊姊的跨年，錄音時還邊錄邊哭。

賈永婕分享陪伴小S錄音過程。（圖／台北101提供）

賈永婕表示，小S第一時間收到邀約就一口答應了，但她後來憂心自己可能辦不到，怕會錄到一半就崩潰大哭；影片的旁白由賈永婕親自撰寫，並陪同小S一起錄音，透露她錄音時情緒相當悲傷，握著拳頭把每一個字用力講出來，最後變成兩人都邊錄邊哭。

小S在旁白中說：「20年來大家相約台北101，不怕冷、不怕人擠人，只為了一起看煙火。我也是，每年都穿著睡衣跟家人一起倒數、許願，緊緊擁抱彼此，那一刻好像所有希望都在天空裡綻放，我們常常感慨時間過得好快，生活中有太多酸甜苦辣，但每到跨年總是最甜蜜幸福的時光。世界在變，但台北101一直在這裡，20年了，就像一個好朋友陪伴身邊。」最後還喊話賈永婕：「賈董，我再跟妳說一次喔！我要看澎湃的煙火，如果只有煙的話，我會要求在立法院質詢妳，OK？」幽默逗樂眾人。



