沒有大S的跨年…小S偕徐媽賞101煙火 淚喊：每年妳都陪我們

【緯來新聞網】藝人大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，S家人包括老公具俊曄、妹妹小S、S媽等，都難以接受這個消息，沉浸在悲痛之中許久。昨（31日）是跨年夜，小S帶媽媽到台北101觀賞煙火，感性向大S喊話，忍不住令人鼻酸。

小S與媽媽到台北101看煙火。（圖／翻攝自小S臉書）

小S今天在社群平台發文，寫下：「每一年的煙火，妳都會跟我們一起看」，照片中可以看到她穿著絨毛外套、戴口罩，依偎在媽媽身邊，看著美麗的煙火在眼前綻放，然而今年卻少了姊姊大S的陪伴，眼神似乎充滿哀傷。



貼文曝光後，引發一陣討論，網友紛紛留言鼓勵：「孝順是最大的福報」、「我們會陪著你跟徐媽媽」、「她在的，她一定很開心看到妳們繼續過生活」、「新年快樂，她一直在你們心中」、「你們一定要好好的」、「加油，把媽媽照顧好，保重身體」、「看得心酸酸」、「希望妳們的心，慢慢被填滿！需要時間，加油！新年快樂」、「她還是在你們身旁」。



大S因為流感離世，S媽深陷愛女之痛，小S今年在金鐘獎奪得綜藝節目主持人獎，她哽咽說道：「謝謝大S帶給這個世界所有美好，但我要把這獎獻給我媽，她說我真的得獎了，可以把她心裡的洞填補起來！」而S媽在收到獎座後，露出久違的笑容，向小S喊話「謝謝寶貝」，激動到喜極而泣，讓網友看了十分心疼。

