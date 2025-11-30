沒有女性上將 英媒：國軍性別失衡

《BBC中文網》採訪前往美國受訓的裝訓部戰車營第二連連長鄭宇君，點出台灣軍隊性別失衡問題。圖為陸軍女砲班。（本報資料照片）

台灣軍方首支配備美製M1A2T主力戰車的部隊10月底正式成軍，《BBC中文網》採訪前往美國受訓的裝訓部戰車營第二連連長鄭宇君。她的經歷除了象徵台灣軍方進用女性人力的突破，但也同時點出軍隊性別失衡問題。學者認為，台灣女性參軍仍有待加強。

鄭宇君是首批前往美國受訓的戰車駕駛員，儘管軍方曾認為女性不可能駕駛戰車，甚至完成高強度操作，但鄭宇君並未自我設限，她如同其他同儕接受訓練，且裝備隨著科技進展，設計得更易於操作跟人性化。

報導指出，近10年台灣女性從軍比例顯著提升，2025年約有2.8萬人，占比16.7％，比2014年的9.7％增加近7個百分點。這個比例不僅高於日本的7％、韓國的9％，也超過英國、法國和加拿大，接近美國近10年平均值的17.1％。

隨著解放軍對台軍事擴張，台灣女性在軍中扮演的角色開始受重視。總統府全社會防衛韌性委員會委員、中研院民族學研究所副研究員劉文表示，性別平等被視為軍隊邁向現代化的重要一環，「如果男人可以從軍，女性也應該要有從軍的權利」，而且女性參與軍隊亦能讓民眾更願意了解國防議題。

多項研究也指出，現代戰爭型態改變、少子化時代男性兵源減少，女性參與戰鬥性職務能強化整體建軍能量。劉文說：「台灣女性軍人比例雖然提升，但在軍種和官科分配上仍存在明顯差距，尤其野戰部隊女性比例偏低，性別失衡問題依然存在。」

她表示，女性在軍事領域的角色想像仍相當單一，即使在民防領域，女性投入比例很高，但這類工作多被視為傳統的「照顧性」職務，較容易被接受，對於女性擔任前線作戰將領，社會仍普遍存疑。

報導也指出，女性在戰鬥單位擔任主管職仍屬少數，高階將領更屈指可數。據2024年統計，現役將領約290位，女性僅有5人，包括1名政戰局長中將及4名少將，雖創歷來新高，但至今仍無女性上將。在美軍中，擔任將領的男女比約是4比1。