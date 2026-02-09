沒有好話！中國回應高市大勝 敦促撤回涉台言論、警告極右翼勢力勿誤判形勢

中國外交部發言人林劍。 圖：翻攝自 中國外交部 官方網站

[Newtalk新聞] 中國外交部發言人林劍在今天（9日）例行記者會上，就日本眾議院選舉結果發表評論。林劍表示，日本國內選舉是其內政，但本次選舉反映出的深層結構性問題及思潮動向趨勢，值得日本各界有識之士及國際社會深思。他引用「殷鑑不遠，不可不察」，敦促日本執政當局正視國際社會關切，走和平發展道路，而非重蹈軍國主義覆轍，並嚴格恪守中日四個政治文件，而非背信棄義。

據了解，日本眾議院於前一日（8日）舉行選舉，自民黨取得壓倒性勝利，高市早苗得以繼續執政。針對記者詢問中方希望高市早苗奉行何種外交政策，林劍回應指出，日本極右翼勢力若誤判形勢、恣意妄為，必將遭到日本人民抵制及國際社會迎頭痛擊。中方對日政策保持高度穩定性與連續性，不會因日本某一次選舉結果而改變。

林劍進一步強調，中方再次敦促日方撤回高市早苗涉台錯誤言論，以實際行動展現維護中日關係政治基礎的基本誠意。他正告日本執政當局：中國人民維護國家核心利益的決心堅定不移，捍衛二戰勝利成果及戰後國際秩序的決心堅定不移，反擊並挫敗各種反華勢力挑釁妄動的決心堅定不移。

中國政府此一表態正值日本政局出現重大變化之際，外界關注中日關係後續走向。分析指出，北京此回應延續一貫立場，同時釋放強烈警示訊號，呼籲日方勿在歷史與台灣問題上挑戰中方底線。

