沒有宜蘭和諧…藍營台中市長提名協調氣氛微妙 基層憂拖到過年後
國民黨中央黨部今天協調台中市長提名與宜蘭縣長提名，但同為協調，兩組人馬兩樣情，台中組並未達成共識，立法院副院長江啟臣說「很遺憾」，宜蘭組則確定採內參民調與民調時間。藍營人士認為，台中場的協調時間長達2小時，會中氣氛可能相當微妙，憂心這場「姐弟之爭」繼續拖下去。
爭取台中市長提名的江啟臣與立委楊瓊瓔中午12時到中央黨部協調，直到下午2時許才結束，2人並未一起受訪，江受訪說「無共識、遺憾失望」，楊未現身，電話受訪稱「靜待第二次協調」；宜蘭組僅耗時1小時，立委吳宗憲、宜蘭縣議長張勝德偕宜蘭縣黨部主委林明昌一同受訪，3人都說「非常愉快」。
藍營人士指出，2組協調形成強烈對比，比起宜蘭已經有提名辦法與確切時間，台中這次協調幾乎沒有任何實質進展，考量到第二次協調與後續作業，幾乎可以肯定台中市長盧秀燕期望的「1月底前確定提名」難以實現，甚至拖到過年後都有可能。
藍營人士推測，江、楊雙方宣布參選後，都有比較明確的訴求，江陣營希望盡量採取徵召或內參民調這類非公開方式，減少外部干擾，楊陣營則堅持舉辦黨內初選，使用全民調或全民調搭配黨員民調；今天的協調既然卡關，可能雙方或其中一方不肯讓步，會議氣氛大概也好不到哪裡。
藍營人士認為，「姐弟之爭」鬧到這步田地，基層的壓力就快達到臨界點，若拖到春節後，恐怕再掀一波「春聯大戰」，到時候不管由誰出線，黨內裂痕已經產生，對接下來的選舉都有負面影響，只能期待黨中央發揮魄力，盡快辦理第二次協調，訂出明確的方法與時間。
