沒有廢死！高雄噪音殺人案二審維持死刑 法官：被告無更生教化可能

高雄高分院審理高雄噪音殺人案，認犯嫌無教化可能，維持死刑判決。 圖：翻攝維基百科

[Newtalk新聞] 高雄市一名65歲男子吳龍滿因不滿樓上鄰居噪音，2023年9月15日持刀闖入對方住處，當著兩名幼童面前殘殺其父母，一審判處兩個死刑。高雄高等法院高雄分院今（14）日宣判駁回上訴，維持原判，強調被告犯行殘忍、毫無悔意，且「無從判認是否可透過相關矯正措施促使其更生教化、再社會化之可能」，符合情節最嚴重之罪行。全案仍可上訴。

吳龍滿與被害人羅姓男子（36歲）及蔡姓女子（35歲）為上下樓鄰居，長期懷疑樓上噪音由羅家所發，案發當天清晨7時許，他持水果刀從逃生梯上樓，直接闖入羅家客廳，先刺砍蔡女胸腹背手臂等處5刀，隨後進入主臥刺殺熟睡中的羅男胸肩手臂大腿等處8刀，過程中還扭轉刀刃加重傷害，導致夫妻倆當場死亡。兩名幼童全程目睹，嚇得衝到大樓管理室求救，哭喊「爸爸媽媽被殺了」。

吳男犯案後騎機車南逃屏東，沿途棄置血衣鞋子及凶刀，試圖湮滅證據，但警方調閱監視器，3小時內於枋寮鄉逮捕他到案。法院審理時，吳男全程否認犯行、行使緘默權，甚至在庭上質疑幼童證詞，要求傳喚孩子出庭，引發家屬痛批「殺兩人不夠，還想心理上再殺兩名孩子」。二審合議庭認定，吳男動機僅因生活細故，手段殘忍不留餘地，造成幼童嚴重心理創傷，且犯後態度惡劣，對鑑定人員及家屬表現敵意、威脅，毫無悛悔之意。

法官在判決中特別強調，死刑適用於情節最嚴重之罪行，本案被告主觀輕蔑生命、客觀再犯風險高，假設持續居住密集社區，可能因類似緣由再犯。法院審酌吳男無精神疾病紀錄，經長庚醫院鑑定僅屬「反社會行為」，不符減刑要件；他多次拒絕鑑定，無法評估矯正效果，故「無從判認是否可透過相關矯正措施促使其更生教化、再社會化之可能」，維持死刑以滿足罪刑相當原則。

辯護人主張吳男年邁，判無期徒刑即足夠，餘生將在獄中度過，但法院駁回，指無期徒刑可假釋，年長者不應豁免極刑，否則違反平等原則。家屬聽判後表示欣慰，蔡女父親哽咽批吳男「態度惡劣、應下地獄」，但嘆司法路遙遠；兩名幼童至今接受心理治療，難走出陰影，甚至自責「開門放壞人進來」。

此案為憲法法庭113年度憲判字第8號宣告死刑有條件合憲後，首例維持死刑判決。法官在補充意見中討論死刑存廢爭議，強調法院職責在審判，應依證據與法律原則「慎刑」，而非因個人價值觀廢除死刑，否則對類似案件不公。

合議庭成員包括審判長孫啟強、陪席法官莊珮吟、受命法官陳明呈。

