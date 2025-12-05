沒有影子的人訴說對愛渴望 勵志中學少女演繹生命故事引發共鳴





彰化縣勵志中學辦理逆風計畫戲劇工作坊成果發表會，劇名《下一站，＿＿?》，由正於校內接受感化教育的18名少女擔綱演出，透過藝術重新疏理自己生命歷程。這場演出不僅觸動人心，也讓觀眾深刻感受到這群少女從渴望愛、挫折、迷茫到自我成長的過程，希望藉由戲劇喚起社會對觸法少年及其家庭支持的關注。

《下一站，＿＿?》故事從「沒有影子的人」開始，以一口被遺忘的行李箱象徵青春的裂縫與沉重不安。旅途彷彿一面鏡子，映照出每個人內心的孤島，那些被誤解、被忽視、被傷害、被放逐的片刻都在靜默中發亮。沒有影子的人，沒有身分、沒人在乎。以為能照顧自己、以為不會盲從、以為會找到太陽、以為時間能修補裂痕，似乎每個人都背著各自無聲的傷口，荒腔走板地尋找出口。

没有影子的人訴說對愛的渴望 勵志中學少女演繹生命故事引發共鳴

本劇由這群少女的生命故事編織而成，真實反映她們在成長中面臨的困難和渴望。家庭的支持度不足、溝通不良、性別認同混亂，以及社會認同感的缺乏，她們在旅行中失去了方向…。當面具漸漸落下，最終看見身旁依然有家人默默守護，為她們照亮前行的方向。

發表會特別邀請了矯正署、國教署長官、保護官、社工、關注少年議題團體及學生家屬等貴賓，讓演出的少女在家人和守護者的陪伴中，勇敢表達她們的情感。演出過程中，不少家屬深受感動，親子長期以來的誤解、疏離與衝突，頓時化為無形。藉由活動提醒社會大眾持續關注觸法少年的家庭問題，為青少年提供更完整的支持系統。希望這場演出不僅能引發共鳴，更能帶來親子相互理解的契機，幫助這群青少年在迷失中找到新的希望與重生的力量。

