「沒有快樂長大怎麼辦？」香蕉哥哥1句話眾人淚：只有他在乎你快不快樂

娛樂中心／黃韻璇報導

香蕉哥哥。（圖／翻攝自香蕉哥哥IG）

出道逾26年的「香蕉哥哥」林掄元，長年活躍於兒童節目領域，是不少人童年回憶中的重要角色。近年來除了兒童活動之外，香蕉哥哥也會出席音樂節、到大學表演等，近日香蕉哥哥到致理科技大學表演時，在台上的一段話讓許多網友忍不住落淚。

近年來香蕉哥哥除了兒童節目之外，也經常跑校園、音樂節表演，即便現場沒有小朋友，每每唱到《釣魚記》、《捏泥巴》、《卡加布列島》都能掀起年輕人回憶殺，吸引全場大合唱。

近日香蕉哥哥到致理科技大學表演時，透露他最近都一直收到私訊說「香蕉哥哥，我都沒有快樂長大怎麼辦？」香蕉哥哥直言「我告訴你，沒有快樂長大的人也會有，沒有人是永遠快樂的，至少你們完成了長大，百分之五十了，還剩五十，我們要去尋找快樂的事」，接著就帶領全場大學生喊「快樂長大」。

畫面被分享至Threads網友直呼「香蕉哥哥偷放洋蔥」，吸引9萬人按讚，眾人紛紛感動留言「每個人都在乎你長大後有沒有事業有成，但是香蕉哥哥只在乎你有沒有過得快樂」、「我希望香蕉哥哥可以接公司尾牙，問大家快不快樂，社畜馬上哭出來」、「他很強，同一件事情持續做了超過20年，希望未來能看到香蕉爺爺」、「香蕉哥哥的TA過了這麼多年還是同一群」、「香蕉哥哥說話的方式，是真的把大家當成小朋友，真的會有回到兒時的感覺」、「長大後還在乎我快不快樂的人，都是我的救命恩人」、「看到香蕉哥哥說快樂長大，真的會爆哭」。

