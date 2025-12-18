沒有快轉！孟加拉大學手扶梯「高速行駛」 16秒驚悚畫面曝

孟加拉達卡（Dhaka）布拉克大學（BRAC University）手扶梯突然加速運轉，嚇壞學生。圖／翻攝自X

「這不是快轉影片！」日前社群瘋傳一部16秒短片，見手扶梯上站滿人，運轉速度卻相當快，彷彿被快轉了好幾倍，直到畫面中見一旁民眾，才發現影片並未加倍播放，而是手扶梯故障！該事發地點正是孟加拉達卡（Dhaka）布拉克大學（BRAC University），至今校方仍未對外說明故障原因與後續處置。

根據《印度時報》報導，日前孟加拉達卡布拉克大學發生一起驚魂記，當時學生熙來攘往，搭乘手扶梯上下樓，突然間手扶梯失去理智，加速運轉，學生們驚聲尖叫，同時試圖保持冷靜、維持台階平衡，以避免發生危險。

影片曝光，網友猜測故障原因，認為「左鏈斷掉...梯級依照重力下滑」，紛紛表示「這是通往天堂的階梯嗎？」、「我以為這是4倍數影片」、「好危險啊」、「根本沒人敢靠近」，不過也有網友笑說「BRAC高速列車」、「電梯以為自己在香港」、「一般沒那麼快，但需要那麼快」。

不過事發幾日，校方遲遲沒有說明手扶梯故障原因，也沒有回應後續修繕處置，再度引發關注，擔心校園安全不足，同時網友提醒，不僅需要加強重視校園安全，日常生活公共設施也需加以留意。



