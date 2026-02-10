沒有手機訊號也能求救！高雄茂林紅塵峽谷事故「這設備」救了3命

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市茂林區知名景點紅塵峽谷昨(9)日上午發生一起吉普車墜落意外，3名入山民眾在行經崎嶇路段時，不慎從車上跌落受傷，所幸同行者隨身攜帶衛星通訊設備，並即時通報高雄市消防局，消防隊得以在通訊死角的深山中迅速掌握精準位置並展開救援。

茂林消防分隊表示，3名民眾當時搭乘吉普車進入紅塵峽谷山區，途中因路況不佳發生跌落意外，造成多處挫傷，其中一名女子眼部瘀傷且疑似肩部脫臼，由於事故地點位於偏遠深山，一般行動電話完全無訊號，無法透過119求救。

廣告 廣告

危急之際，同行人員立即啟用隨身攜帶的「Garmin inReach」衛星通訊設備，突破地形限制，將「精準GPS座標」、「傷勢資訊」及「預計下山時間」直接傳送給茂林消防分隊長，並建立穩定的文字通訊。

消防局在接獲通報後，立即派遣搜救小組入山，因掌握明確座標，搜救人員無需進行大範圍搜索，得以在最短時間內抵達事故現場，順利完成救援任務。

茂林分隊長蘇博瑜表示，深山救援最嚴峻的挑戰往往來自「資訊斷層」，過往許多案件因報案地點不明或傷勢描述不足，導致救援延誤，此次案例民眾具備完善的衛星通訊工具與高度防災意識，使消防救援能量與現場需求達成「零時差」接軌，成功化解危機。

茂林分隊提醒，山區地形與氣候多變，入山民眾應遵守以下安全原則：1、攜帶衛星通訊設備：深入山區前務必準備衛星通訊器材(如 inReach 或衛星電話)，確保在無訊號區仍能對外聯絡；2、落實登山計畫：行前留下行程計畫書給家屬或留守人，並建立回報機制；3、具備基本救護知識：意外發生時保持冷靜，並盡可能提供傷勢資訊，有助搜救隊攜帶適當器材。

消防局強調，只要通訊不中斷，消防人員就能在第一時間提供最強後援，此次成功救援正是民眾防災意識與科技設備相輔相成的最佳示範。

高雄市茂林區知名景點紅塵峽谷，昨(9)日上午發生一起吉普車墜落意外，3名入山民眾跌落受傷。(記者蘇福男攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

苗栗縣三灣鄉普發5000元 財源竟是前鄉長貪污、廠商繳回公庫經費

全台屏息！2/9威力彩飆11.5億 今彩539、3星彩、4星彩獎號也出爐

轟！彰化伸港死亡車禍 電動機車騎士遭曳引車輾壓臟器噴出

北投溫泉情侶雙亡！法醫高大成：泡湯聞到「臭雞蛋味」快逃

