沒有才藝班卻培育出亮眼實力 湖北國小校慶音樂會多元展才

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】彰化縣湖北國小為迎接創校第一個二十週年，校方特別在年度運動會前夕，首度舉辦別開生面的「校慶音樂會」，作為20週年慶祝活動的首部曲。不同於以往單純音樂演出的形式，這場音樂會結合各社團成果，讓孩子以表演向家長表達感恩之情，現場洋溢著溫馨又感動的氛圍。此次音樂會匯集校內多個特色社團輪番登台，包括最能代表湖北國小的絃樂團，以及長笛社、直笛社，還有充滿青春活力的熱舞社表演。令人驚喜的是，平時被視為競技項目的跆拳道，也以結合舞蹈與動作美學的方式呈現，展現力與美兼具的舞台效果，讓整場音樂會精彩連連。

連平常只在競技場展現雄姿的跆拳道社團，都巧思的變成舞蹈而呈現力與美的結合。（圖／記者周厚賢攝）

廣告 廣告

湖北國小創校至今僅二十年，是一所相對年輕的學校。，但在歷任校長與現任校長莊世雄持續推動「多元展才」教育理念下，校內社團發展蓬勃。尤其弦樂團在沒有音樂班制度、全由一般學生組成的情況下，仍展現出能與全國賽事水準較量的實力，成為學校一大亮點。其他社團也為孩子提供豐富的才藝學習機會，使湖北國小在西湖地區不僅以新穎現代化的校舍受到肯定，社團成果更成為家長爭相選擇就讀的重要原因。

湖北國小校長莊世雄(右二)與校務團隊積極辦學的努力得到家長們的共鳴，讓學校成為在地卓越發展的代表。（圖／記者周厚賢攝）

「今年首次辦理的校慶音樂會，連我們以畢業弦樂團長姊都想要回到母校登台發表他們持續練習的成果!」莊世雄校長表示，以往一般學校校慶多在大會中安排社團成果發表，但受限於場地與時間，孩子們往往難以獲得專注欣賞與熱烈掌聲。因此，他特別提議將社團成果發表提前至校慶前一週，並安排在獨立舞台舉行，讓學生有完整展現的機會，這也是此次校慶音樂會誕生的主要原因。就這樣音樂會當晚適逢週五放學後舉行，學生與家長都滿懷期待。現場可見家長們紛紛拿起手機、相機，記錄台上孩子用心準備的每一刻。莊世雄校長說，這樣親師生之間的良性互動，正是湖北國小多元展才教育持續成長的最大動力，也讓學校在沒有才藝班的情況下，仍能培育出足以與才藝班並駕齊驅的亮眼成果。