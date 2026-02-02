「沒有批評！」 賴清德向韓國瑜請託這1事

▲賴清德表示，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託了。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 針對立法院上會期未審議中央政府總預算、強化防衛國防特別條例一事，總統賴清德今（2）日向立法院長韓國瑜呼籲，希望能發揮功能，讓總預算盡速完成審議、國防特別預算盡速通過，「這是立法委員的職責，也是國會議長應該有的權責」。

立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺115年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例，卻聯手通過不當黨產條例、衛星廣播電視法修正案，及攸關助理費補助的立法院組織法等三項爭議修法。

賴清德上午赴台北北門郵局，慰勉台北郵局快捷郵件投遞同仁，並於會前受訪。媒體詢問，立法院長的角色和職責，有好好被發揮嗎？對此，賴清德回應，對於立法院院長，他身為總統沒有批評，只有請託了。

賴清德提到，他要請託韓國瑜院長，能注重未來國家的長遠發展，不管是國家安全，或是經濟發展人民的福祉，希望韓能夠發揮功能，讓中央政府總預算能夠盡速完成審議、國防特別預算也能夠盡速通過，「這是立法委員的職責，也是國會議長應該有的權責」。

