沒有找公關團隊！賈永婕：寧可真實不要包裝

▲台北101董事長賈永婕沒有找公關團隊，所有發文都是出自自己。（圖／賈永婕的跑跳人生IG）

[NOWnews今日新聞] 台北101董事長賈永婕，近日因對「林宅血案」不了解而反遭炎上，今（9）日她發文表示，很多人會問她沒有公關團隊嗎？對此，她回應「沒有」，甚至連小編都沒有「因為我喜歡自己發文，我手寫我心」。

賈永婕說，其實要找公關團隊很簡單，她現在也確實有一批死忠的「公關團隊」圍繞著，還是24小時全年無休那種、更無時無刻都在阻止她「不要發、不要發、拜託不要發⋯⋯」或是「你要發什麼先給我看一下。」

賈永婕表示，她當然知道，有些議題離遠一點比較安全。但這正是我不想要正式公關團隊的原因「因為我愛自由」，但這次老公、小孩狂阻止我發文，發完之後再狂罵我「但我是自由的」。

賈永婕認為「寧可真實，也不要完美，也不要被包裝」，直言不真實、不誠實的領導者更可怕吧！而她的心情，內心的聲音不是公關稿寫得出來的「自由無價、自由萬歲 」。

賈永婕最後也和網友分享表示，如果有一天，她的文字變得很無聊、很制式、開始講官話、套公式⋯⋯「拜託一定要來救我」。

