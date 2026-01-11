沒有披風的超人！彰化祖孫困平交道⋯火車將抵 外送員「神救援」畫面曝

記者林意筑／彰化報導

阿嬤推著娃娃車載著孫女通過鐵軌時受困平交道上。（圖／翻攝自Threads @r881709）

彰化市永安街平交道發生一起驚險事件！昨（10）日中午時分，有名阿嬤推著娃娃車載著孫女通過鐵軌時，車輪疑似卡入鐵軌凹槽中受困，未料此時平交道柵欄突然放下、警示聲狂響，正好當時有名熊貓外送員路過，機警驚覺情況不對勁，立即停下車衝入平交道查看，協助阿嬤將娃娃車輪拔起脫困，並將柵欄抬起讓祖孫倆逃離，約30秒後列車便呼嘯而過，令人鬆口氣。

外送員見祖孫倆受困，飛奔衝進平交道救援。（圖／翻攝自Threads @r881709）

昨日上午12時許，有名阿嬤推著娃娃車載著孫女行經彰化市永安街平交道，途中推車輪子疑似遭鐵軌凹槽卡住，阿嬤無法將推車推離，此時平交道警示聲突然響起，柵欄更緩緩放下，讓一旁民眾看著祖孫倆受困在平交道相當著急，阿嬤與小孫女更是驚慌無措。

外送員見阿嬤與孫女受困平交道上立即上前救援。（圖／翻攝自Threads @r881709）

有名熊貓外送員正好騎車通過，見阿嬤與小孫女受困在平交道上，二話不說立即將機車靠路邊停後，飛奔衝進平交道，先用力將娃娃推車拔起後，再將平交道柵欄抬起，幫助阿嬤推著娃娃推車離開危險區域，沒想到火車約30秒後即通過，所幸未造成人員傷亡，更讓現場人車才鬆了一口氣。

祖孫倆脫困離開平交道後，火車約30秒後即通過。（圖／翻攝畫面）

此段即刻救援畫面被上傳至網路，不少人大讚這就是「台灣最美的風景」，事後聯繫上這名外送員，但他謙虛拒訪僅簡短表示，路過時覺得這對祖孫走得卡卡的，回頭看一看發現他們真的被卡住了，立即上前幫忙，救完人後便騎車離開，「平凡的外送日常中，做了一件不平凡的事」，對此有網友留言表示，「這外送員也是沒有披風的英雄」、「好驚險啊！感謝這位熱心人士」、「祝福外送員好人一生平安」。

