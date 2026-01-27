沒有政治人物！新臺幣改版啟動 央行12項「臺灣之美」面額主題開放票選

【記者呂承哲／台北報導】新臺幣鈔券改版案已於2025年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「臺灣之美」為系列主題。為提升民眾對新版鈔券的認同感並凝聚社會共識，中央銀行宣布開放民眾參與面額主題網路票選，作為後續設計的重要參考。

央行表示，本次票選共規劃12項與「臺灣之美」相關的面額主題，包含和諧共融、永續發展、運動精神、藝術美學、建築之美、科技創新、民俗節慶、工藝之美、島嶼生態、保育植物之美、保育動物之美及女性的光輝。民眾可於官方網站「臺灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」參與投票，連結在此。

票選活動自2026年1月27日上午10時起至2月13日下午5時止。每位完成電子郵件信箱驗證的民眾限投票一次，最多可選擇5項主題。

為鼓勵踴躍參與，央行將提供10套「丙午馬年生肖紀念套幣」及100套「臺灣國家公園采風系列」平鑄套幣作為抽獎獎品，相關辦法可至票選網站查詢。

央行同時提醒，民眾務必認明官方網站網址，切勿點擊不明連結或提供重要個人資料，如有疑慮可撥打警政署165反詐騙專線查證。央行指出，票選結果將用以了解民眾對新版鈔券面額主題的偏好，並於適時對外公布，作為專業評估與整體設計規劃的重要依據。

