「沒有時間流淚」：搭乘「愛之列車」到前線探親的烏克蘭女性

[Matthew Goddard/BBC]

莎莎（Sasha）正搭乘一列夜車，深入戰區。這位22歲的女孩乘坐在這列叫「愛之列車」的火車上，從烏克蘭首都基輔前往該國東部頓涅茨克地區的克拉馬托爾斯克市（Kramatorsk）。這次重逢雖然期待已久，但將非常短暫。

她一邊喝著早晨的咖啡，一邊告訴BBC：「我不擔心自己，只擔心我的丈夫。現在，他正從自己的陣地出來。」

這段旅程既疲憊又危險，但對莎莎而言值得付出努力。「去的路雖然漫長，但充滿希望。回程比較難熬。」她說。

2025年11月5日起，烏克蘭因鐵路基礎設施遭到猛烈攻擊，已暫停頓涅茨克地區的列車服務。如今，列車不再停靠克拉馬托爾斯克，而是在一個距離該市兩小時車程的小鎮停靠。

「轉乘過程中，任何事情都可能發生，」莎莎說，「但好在列車仍在運行，這給了人們希望。」

可能搬到克拉馬托爾斯克

莎莎在2025年8月結婚。

「德米特羅一開始就告訴我——你會成為我的妻子。我當時不相信。我原本不打算在25歲前結婚。」她笑著說。

她的丈夫是一名職業軍人，26歲的他已渡過7年軍旅生涯。莎莎也和軍隊有淵源：「我家裡的男人都服役。我父親是警察，但退休後也加入了軍隊。我哥哥也在服役。」她解釋說。

莎莎幾乎每個月都會前往克拉馬托爾斯克。她希望能去得更多，但德米特羅在軍中很難請假。

婚後，莎莎甚至考慮搬到克拉馬托爾斯克。「我們在9月初談過這件事。一個月前又談過，上週也談過。我們一直在討論，但顯然現在不可能，因為克拉馬托爾斯克太危險了。」

儘管危險重重，莎莎仍期待從基輔前往克拉馬托爾斯克。 [Matthew Goddard/BBC]

德米特羅會選擇相對安靜、安全的地點與她短暫相聚，但即便如此，城市仍「非常嘈雜」，且「襲擊頻繁」。「當他睡在我旁邊時，我什麼都不怕。」莎莎說。

她從基輔搭乘的是高速列車，但當天至少延誤兩小時。「列車在波爾塔瓦之前跑得很快，但一到哈爾科夫地區，就必須繞路，因為基礎設施遭到炮擊。你永遠無法確定何時抵達，人們只能臨時應變。」列車長解釋。

士兵在月台上，「愛的列車」顯示著這個處於戰爭中的國家中人們相聚的努力。 [Matthew Goddard/BBC]

有時，列車抵達巴爾溫科韋市（Barvinkove）終點後，旅程會變得更複雜。曾經有一次，巴士停在離車站很遠的地方，最後沒等她上車就開走了。

「我看到一位女計程車司機，」莎莎回憶道，「我說服她載我去克拉馬托爾斯克。我們在霧中開了三個小時，路上滿是坑洞。」

俄羅斯無人機襲擊後，通往克拉馬托爾斯克路途上的某個車站殘骸。 [Matthew Goddard/BBC]

「唯一支撐我的，是理智——我們還活著，有通訊、有交通，我們還能見面。」莎莎微笑著說。

每次見面之後，她就開始準備下一次。

從巴士到列車

在巴爾溫科韋的月台上，人們小心地下車。夜晚的霧氣增添了氛圍，對某些人而言，甚至帶來一絲平靜。「有霧時，無人機飛得比較少。」老太太們低語。

黑暗中，下車的人不確定該往哪裡走。唯一的選擇是跟著人群——大多是穿著迷彩服的人。

一名留鬍子的男子輕輕擁抱穿白色外套的女孩。我走近這對情侶想聊幾句。

「我喝了纈草，不讓自己哭。上次我哭了一整天，結果我們沒能好好道別，」波琳娜（Polina）說，她四個月前在巴士上遇見安德烈（Andriy）。當時他要去報名參軍，而她則從海邊返家。

波琳娜和安德烈幾個月前才邂逅，二人非常珍惜在一起的時間。 [Matthew Goddard/BBC]

波琳娜今年24歲，這是她第一次去克拉馬托爾斯克。在此之前，安德烈會週末來基輔。

「我們在一起的時間不長，特別渴望相處。有一次我告訴安德烈，我不在乎了——哪怕只見半天，只要能一起喝杯咖啡就好。」她說。

最後，安德烈得到週末假期，波琳娜買了車票。

由於停電，列車經常延誤，但對某些人而言，濃霧反而帶來一種安慰與安全感。 [Matthew Goddard/BBC]

「長距離（異地）戀愛很難，」波琳娜坦言，「當安德烈沒回訊息，我立刻開始擔心……但他可能只是去洗澡。另外，每次見面都像重新適應彼此的存在，因為我們認識的時間不長。」

危險無處不在。清晨，波琳娜的列車回到基輔時，她在月台聽到爆炸聲。那一夜，首都經歷了最長的空襲警報——超過10小時。後來確認數十人受傷，兩人死亡。

波琳娜認為遠距離戀愛在許多方面都很困難。 [BBC]

與此同時，載著伴侶前往前線城市的列車，也載著家庭離開這些地方。地方當局經常呼籲人們撤離以保安全。前線距克拉馬托爾斯克和斯拉維揚斯克（Sloviansk）僅20公里（12英里），這些城市不斷遭受炮擊，且在無人機攻擊範圍內。

每天約有200人抵達哈爾科夫和頓涅茨克交界的疏散中心尋求保護。

有些人開自己的車，計劃好未來生活；其他人則等待烏克蘭鐵路提供的撤離列車，雖然因俄羅斯持續攻擊而延誤，但最終仍會到達。

「我已經開始期待下一次見面了，」莎莎深情地說，「根本沒有時間流淚和絕望。」