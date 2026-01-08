沒有智慧型手機時「停課怎麼通知」？他曝回憶：完全靠信任

近年來人手一支智慧型手機已成為常態，要聯絡彼此相當方便，對此有網友回憶，在智慧型手機還不普及的年代，也沒有群組可以統一發布訊息，所以停課時只能靠電話通知，引發網友熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示小時候沒有智慧型手機，也沒有群組可以統一發布訊息，所以遇到停課時，只能靠電話聯絡，原PO回憶，當時會由座號上一號的同學打給自己，然後自己再打電話通知下一號的同學，對此原PO也忍不住感慨「大家完全憑藉信任在通知訊息，好酷」。

貼文一出，不少網友回味「有一次下一號都沒接！我真的焦慮到死，最後還媽媽安慰我讓我去睡覺。結果小孩對停課消息最靈通。直接就知道害我煩惱整晚」、「我小時候是一個打4個，每5個一組，老師打電話給班長，班長打電話給組長，組長打電話給組員，那時候還會發通訊錄，全班的家電話都會在上面」、「我們以前有一個規則是最後一號要回撥給老師，告訴他有接到電話，這樣就能保證通知鍊沒有斷掉哈哈哈」。

也有不少網友掀起回憶「當年大家出門玩都會避免遲到，因為要聯絡很麻煩」、「小時候還會背同學家的電話，現在我連電話都沒有」、「邀約時，同學會在家樓下大喊」、「真的，還有老師家庭訪問，沒手機年代直接帶老師沿路拜訪，畢竟國小同學都住很近」

「921時剛工作一年，事後餘震很多，我拿著單位的通訊錄，打給我單位的十幾位同事（因為我覺得大家都是很好的人）一個一個提醒大家要小心，我還是單位年級最小的，現在想想滿害羞的」。

撰稿：吳怡萱



