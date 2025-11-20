最近，新上任的日本首相高市早苗公開堅定地表示「台灣有事就是日本有事，中共對台灣的軍事行動可能構成日本存亡危機事態」。

此言一出，不僅在網上引起熱烈討論，甚至爭論，中共更是惱羞成怒，利用其執政的便利，通過「提醒赴日旅遊會有安全風險」，或者命令中國國航、東方航空和南方航空等航空公司提供方便的免費退票服務，禁止中共黨、團等各類組織以不同方式赴日旅遊。試圖影響日本地方的旅遊行業，以此作為武器，給高市早苗施加壓力。

與此同時，中共的爪牙家奴，駐日本大阪的總領事薛劍先是為了討好中共竟公開發文恐嚇日本首相「那顆頭要被斬掉」，雖在一片要求驅逐中共戰狼的討伐聲中，充其量不過算是戰狗的薛劍刪帖了，但是並沒有為此悔過道歉。

另外， 2025年11月14日下午，中共國防部例行記者會上，新聞發言人蔣斌大校威脅日本說：「台灣問題純屬中共內政，日方若不汲取抗日戰爭歷史教訓，膽敢武力介入台海，必將在中共鐵壁前碰得頭破血流，付出慘痛代價」！

日本外務省大臣茂木敏充回應中共：「我們已經反駁了中方的主張，指出了中方說法是不正確的。我們的立場完全不違反國際法，也沒有任何需要撤回的地方，這是理所當然的。」

然而，中共公然通過干擾市場，利用經濟干涉日本內政和推行戰狼外交，不僅沒有影響到日本人民對高市早苗內閣的支援，反而引起反彈，使得日本人民對高市早苗內閣的支持率一直高居70%以上。這次通過煽動民族仇恨維護中共暴政的目的，或許在中共淪陷區有一定效果，可是用到國外民主國家很可能會適得其反，進一步使世界各國認清中共政權是全世界最大的不安全因素。

新任日本首相高市早苗的表態雖然堅定卻十分委婉，然而中共對此反應強烈。對比日本人民找出當初川普總統曾經說過「如果中共膽敢武力攻打台灣」，他「就轟炸北京」，之後中共作出的反應，實在是軟硬兩重天。足見欺軟怕硬既是中共政權的本性，也是所有獨裁者的共性。

事實上，中共政權完全不同於自由世界認為正常的政府機構。中國的黨國體制其管理人民的方式很像是黑幫結構，一切都由「黑幫老大」說了算。黨國體制下，大事小情都要向領導請示匯報，得到允許後才會展開行動。因此，中共無論是對內迫害自己的人民，鎮壓反抗暴政捍衛人權的覺醒勇士，還是對外推行的戰狼外交，如果沒有中共政權的直接支持都是不可能的，也是不符合中共獨裁統治「常理」的。

綜上所述，沒有暴政何來戰狼，這一點任何一個瞭解中共政權如何運作的人都很容易理解。

顯而易見，披著共產專制外衣的中共獨裁政權就是人類的毒瘤，中共獨裁者是人類公敵。其所能威脅到的對象絕不僅限於退守台灣的中華民國，而是整個文明世界。

因此，若要長治久安就必須砸爛共產專制制度，剷除共產專制政權。

作者》陳光誠 中國山東盲人維權律師。從2005-2012年歷經共黨軟禁或監禁，期間並於2006年獲選《TIME》百大人物，2012年經美中政府談判後赴美，現為美國天主教大學人權中心研究員。