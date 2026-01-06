沒有最冷只有更冷 明起大降溫 3波「凍流」來襲

本周冷空氣一波接一波，激凍低溫不斷衝擊。氣象專家吳聖宇指出，7日起至14日「3次短波槽掠過台灣附近」，每一波都帶來乾冷空氣，部分模式模擬低溫將跌破5度，寒流影響期間「沒有最冷只有更冷」。

吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，第一波出現在7日晚間至8日白天、第二波9日晚間至10日白天，最後一波則是12日晚間至13日，連續3波偏乾冷空氣南下，天氣不易有明顯變化。

3波乾冷空氣來襲 全台急凍

每波冷氣團影響約1、2天，空檔後有短暫雨機率。吳聖宇說，變化較多的會在迎風面地區，包括大台北、東北部、東部，短波槽掠過時可能有局部陣雨；其他地區大致穩定，時而雲量增多，降雨機率不高。

也因這幾波空氣偏乾，缺乏水氣配合，山區結冰的可能性比下雪來得高，呼籲前往山區活動的民眾留意路況。

越南越暖 日夜溫差越大

吳聖宇強調，接下來一周日夜溫差特別顯著，北部、東北部白天高溫約15至20度，中部及花東18至23度，南部高溫達22至25度，越往南走越暖，但越暖溫差越大，「尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象」，一定要特別注意。

