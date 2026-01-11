沒有柯文哲沒關係！ 陳佩琪喊：老大的老婆我參加

民眾黨主席黃國昌今（11）日下午舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，有意角逐2026年新北市長選舉。創黨主席柯文哲因赴嘉義陪同民眾黨嘉義市長參選人張啓楷拜票而缺席，柯妻陳佩琪到場相挺，而她先前在臉書預告將代夫出席，表示「由老大的老婆我參加」。

柯文哲、陳佩琪。（圖／陳佩琪臉書）

陳佩琪在臉書發文指出，黃國昌口中的老大已經先被嘉義訂走了，因此下午的後援會成立大會由她參加。她提到自從開庭結束後，就少和小草有見面的機會，期待下午與大家見面。陳佩琪在文中形容柯文哲出來後每天都很認真工作，一天當兩天用，珍惜每一天的時光，更比喻「通常罹癌的人會這麼想」，直指柯不知哪天又被民進黨政府抓去關，所以把每一天都當人生最後一天來過。

柯文哲今天赴嘉義為張啓楷站台。（資料圖／中天新聞）

陳佩琪談及最近許多社會議題都和醫療有關，像少子化、代理孕母、超高齡社會等等。她提到有報導說台灣是全球最不喜歡生小孩的第一名，但她不全然認為完全是經濟問題或高房價所導致，認為傳統社會走入摩登時代，就會有很多議題需要關注和討論。

陳佩琪表示，今早和柯文哲聊到國家面臨的困境，感覺整個國家去年就是搞大罷免，年終改炒國防特別預算和總預算。她批評執政黨一不滿意結果就搞釋憲，終日張牙舞爪的，就是一副想把在野黨大卸八塊吞下肚的態勢。陳佩琪認為這些公益、慈善活動和社會關注議題全都停擺，也全然不重視，直言在民進黨眼中，只要喊喊愛台灣、罵罵對岸，就千秋萬世永遠執政了，其他什麼公益、慈善啦，全不重要、都免了。

