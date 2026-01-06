沒有比較便宜！他疑惑「誰會一週去一次好市多」網揭真正目的

生活中心／游舒婷報導

美式賣場好市多（Costco）販售大份量商品，是不少家庭喜愛的採購地點，不過有網友就指出，其實仔細比價之後發現，好市多買東西並不會特別便宜，好奇那些每週都去好市多報到的人都什麼族群？貼文一出引發熱議，有朋友就點出，其實大多數人去並不是買東西，而是加油。

網友好奇，比價後好市多沒有比較便宜，是什麼樣的客人還會一個禮拜去一次？（圖／資料照）

一名網友在PTT上發文，他分享自己的狀況，指出自己跟妻子一開始大約一個月會去一次好市多，但因為商品量大，冰箱也常常被塞滿，而且仔細比價後也發現，好市多的商品有時候並沒有特別優惠。

廣告 廣告

後來他們改變採購模式，變成需要特定商品、開派對時才會到好市多，例如特定食材、只有好市多會賣的酒、大份量牛肉等等，其他時間到家附近的家樂福和全聯就夠了。也因此，他相當好奇每個禮拜都會去好市多報到的都是什麼人？

對此，網友們就紛紛留言表示「有錢人」、「習慣吧？一週幾天內的家庭消耗品跟食材，會天天上傳統市場晃一圈跟一個禮拜去賣場晃一圈，我覺得是生活習慣」、「如果家裡多一點人，認真煮飯甚至帶便當的話可以吧？」

有不少網友則分析，住得近、生活習慣也有差，「每週都去那肯定吃很多」、「家住附近，當全聯逛不行嗎」、「離家只有7分鐘車程的人」、「去加油順便補貨啊」、「我啊，最近的加油站」、「去加油啊，超便宜」、「我啊，我就住對面，每周去散步的」。

更多三立新聞網報導

2026賺大錢！觀音開示「4生肖」財運旺 貴人運加持超好運

舊冷氣別丟！LOGO竟是真黃金 他實測可換錢：現賺1萬

蘋果點名2牌化妝水可清耳機！網笑「被官方認證」：要熱賣了

政府發錢了！7.2萬人可拿1.1萬元「這天」入帳 領取資格曝

