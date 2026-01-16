沒有浪漫情話！松嶋菜菜子揭25年婚姻細節 每天只問反町隆史「這句話」

記者林宜君／台北報導

日本演藝圈的模範夫妻松嶋菜菜子（右）與反町隆史（左），近期因各自投入新戲拍攝再度成為話題。（圖／翻攝自松嶋菜菜子IG）

結婚走過25年，甜蜜早已融入生活細節。日本演藝圈的模範夫妻松嶋菜菜子與反町隆史，近期因各自投入新戲拍攝再度成為話題，兩人私下最真實的相處模式，也意外成了粉絲眼中最動人的風景。松嶋菜菜子近日受訪時，大方分享與反町隆史的婚姻日常。她笑說，夫妻之間的對話並沒有戲劇化的浪漫橋段，反而多半圍繞在行程與生活安排，例如「今天會不會晚點回來？」、「大概幾點到家？」這類再平凡不過的關心。兩人也常討論能不能一起在家吃晚餐，最後不忘互相打氣，用一句「一起加油吧」為忙碌的一天收尾。

夫妻倆因合作《麻辣教師GTO》結緣，如今婚姻走過25個年頭。（圖／翻攝自松嶋菜菜子IG）

這樣看似簡單的互動，卻是兩人攜手走過25年婚姻的重要默契。即便各自忙於工作，仍努力維持生活節奏的同步，也讓這段感情始終保有溫度。事業方面，夫妻倆近期也各自迎來新作品。反町隆史與大森南朋、津田健次郎合作主演新劇《Ramune Monkey》，持續展現成熟穩重的魅力。松嶋菜菜子則以俐落短髮造型回歸電視劇，在《米之女：國稅局資料調查課》中飾演工作至上的角色，這也是她睽違將近10年再度擔任日劇主演。

