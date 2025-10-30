沒有火燒心也可能胃食道逆流！醫曝「4種非典型表現」常被忽略 咳嗽也中

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

54歲的陳先生，近兩個月來反覆出現胸口拉扯疼痛與胸悶感，尤其從平躺起身時最為明顯，甚至翹腳時右腿也會被牽痛。由於心臟與胸腔檢查皆正常，他一度苦無對策。

直到親友介紹，求診中醫診所莊可鈞中醫師，經辨證與治療後，症狀明顯改善，這才發現問題其實出在常被忽略的「隱性胃食道逆流」。

什麼是隱性胃食道逆流？ 症狀不典型容易被忽略

根據流行病學調查，台灣成年人約有10%至20%罹患胃食道逆流（GERD），隨著飲食西化、作息不規律及肥胖人口增加，盛行率逐年上升。典型症狀包括火燒心（胸口灼熱）、酸水逆流、打嗝或吞嚥不適，患者多半會就醫並接受胃鏡或服用抑制胃酸藥物。

但仍有不少人屬於隱性胃食道逆流（Laryngopharyngeal Reflux, LPR），這類患者沒有明顯的火燒心或胃酸感，而是出現以下非典型症狀：

慢性咳嗽、聲音沙啞

咽喉異物感、常想清喉嚨

胸悶或胸口拉扯感

平躺、低頭或姿勢改變時症狀加劇

莊可鈞中醫師指出，這些症狀往往模糊且不具代表性，導致患者常輾轉於心臟內科、胸腔內科、耳鼻喉科，甚至復健科，做了許多檢查卻始終找不到問題。

症狀模糊易被誤判 患者常陷焦慮

許多隱性胃食道逆流患者的最大痛點是：檢查數據都正常，但身體卻明顯不舒服。有些人被告知「心臟沒問題」、「肺功能正常」，但仍胸悶、喉嚨卡卡，久而久之甚至懷疑是心理因素。

莊可鈞中醫師解釋，這正是隱性胃食道逆流的特性之一。由於症狀不像一般胃病，患者常誤以為是心血管或呼吸系統問題。即便西醫治療多以抑制胃酸藥物（PPI）為主，部分病人效果有限，加上需長期服藥，容易擔心副作用或難以根治，使症狀拖延數月甚至數年，嚴重影響生活品質。

中醫觀點：脾胃升降失常 症狀未必表現在胃

莊可鈞中醫師指出，西醫多關注胃酸對食道的刺激，而中醫則認為這類患者多屬「脾胃升降失常」。當氣機無法順暢升降、寒熱錯雜時，就會出現與「胃」不直接相關的症狀，如胸悶、拉扯痛或咽喉異物感。

以陳先生為例，他雖無火燒心，但在平躺起身或低頭時出現胸悶拉扯感，與古籍中「痞滿不舒、心下痞堅」的描述相符。莊醫師經辨證後，採用《傷寒論》經方半夏瀉心湯調理脾胃升降。

治療數週後，陳先生的胸悶與牽扯痛明顯減輕，原本每天都發作的症狀逐漸消退，不再因姿勢變化誘發不適，生活品質也明顯提升。

對症用藥才能穩定改善

隱性胃食道逆流因症狀不典型，常讓病人四處就醫卻找不到答案。陳先生的案例顯示，透過中醫辨證使用半夏瀉心湯，可改善脾胃升降失調、胸悶與姿勢性不適，讓原本只能暫時緩解的症狀轉為長期穩定。

莊可鈞中醫師提醒，並非所有胸悶或胸口不適都與胃食道逆流有關，也不是每個人都適合使用半夏瀉心湯。若長期出現類似症狀卻檢查正常，應尋求專業中醫診斷，找出根本原因再對症調理，才能真正擺脫困擾。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

