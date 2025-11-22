沒有火花只有笑容 曼達尼會川普白宮一片祥和
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）數月以來的互相攻訐今天煙消雲散，紐約市長當選人曼達尼與美國總統川普在白宮會晤，雙方堆滿笑容，承諾擱置分歧，共商紐約市未來。
法新社報導，高舉左派理念的曼達尼（Zohran Mamdani）本月初從無人知曉成為家喻戶曉，他在選戰中曾與川普展開激烈口水戰，將共和黨籍的總統比喻為「剝削房客的惡房東」。
華盛頓觀察家們原以為今天這場會面應會火花四射，畢竟曼達尼自稱民主社會主義者，川普卻以共產主義者稱呼他，更暗示應將這名烏干達出生的紐約人驅逐出境。
然而，今天橢圓形辦公室的氣氛融洽。川普笑容滿面地稱讚曼達尼的歷史性勝利，並誇他是「真正希望紐約再次偉大的人」。
曼達尼則以「富有成效」形容今天的會面，並談到彼此對於美國金融中心與最大城市紐約的「共同欣賞與熱愛」。
曼達尼與川普皆來自紐約市皇后區（Queens），也都是政治秀場高手，但風格截然不同。川普以誇張的言辭與抱怨為賣點，曼達尼則強調經濟負擔能力與社會包容。他們今天的會面曾被視為意識形態、不同世代和個人恩怨的碰撞，而非僅僅是一場禮貌性拜訪。
前往橢圓形辦公室拜會川普往往會遭到埋伏，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）就深嘗苦果，他曾在白宮遭到川普與副總統范斯（JD Vance）公開訓斥。
政治分析家警告今天雙方的會面，恐會重蹈澤倫斯基覆轍。幾週以來，兩人唇槍舌劍，川普威脅要讓這名政壇新星未來的日子不好過。
不過，川普展現了對於曼達尼的支持。他甚至告訴記者，這位年輕的政治家稱他為「暴君」也「沒關係」。川普態度和緩地說，「我被罵得比暴君還難聽。所以這不算什麼侮辱。也許我們開始合作之後，他會改變主意。」
曼達尼則指出，許多紐約人在2024年總統大選中支持川普，「正是因為他關注生活成本問題」，「我期待與他合作，將生活成本變得可以負擔。」
川普先前除嘲笑曼達尼的南亞裔名字外，還威脅要刪減聯邦撥款，甚至動用國民兵，他曾用這套方法對付其他民主黨執政的城市。
不過今天橢圓形辦公室的一切，完全沒有兩人在會前互相放話的狠勁。川普說，他希望曼達尼能成為「一位真正偉大的市長」。（編譯：屈享平）1141122
