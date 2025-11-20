沒有玩樂的童年 巴格達街頭百萬童工

在伊拉克因為長年戰亂人民貧困，讓許多孩子不得不提早長大。這則新聞要帶您來看當地的小孩，有人才國小畢業年紀，白天就在小餐車打工賺錢，還得邊寫作業、邊賣東西，只因家裡需要他分擔經濟重擔。儘管伊拉克法律明定，禁止15歲以下童工，但現實的壓力，卻讓這項規定形同具文。聯合國統計，伊拉克全國因為貧困，仍有上百萬名孩童被迫當童工，失去本該有的童年。

手腳俐落地準備餐點，還跟客人輕鬆對談。巴格達街頭的小餐車，老闆今年才13歲。

童工 哈比卜：「我從很小就開始工作，對我來說 學校和工作沒有分別，我會把書帶到這裡完成作業，然後賣東西 賣完後 我會回家，去見朋友 和他們一起踢球，我夢想成為一名足球員。」

談話中，能感受到這名孩子相當懂事，但同時他的故事，也令人心疼不捨。

童工 哈比卜：「我在父親過世後，接下這份工作 走上這條路，是為了支持家人。」

本該上學、盡情玩耍的年紀，他卻被迫長大，承擔大人的責任。在伊拉克，童工現象已相當普遍。

童工 馬哈茂德：「我寧願去工作 也不願乞討，我工作是為了養家，有空的時候 我會去上學。」

其實伊拉克政府已立法禁止15歲以下兒童勞動，違反規定將被處以罰款或監禁。但一項聯合國今年2月的報告指出，由於貧窮、暴力和流離失所。伊拉克仍有超過1百萬兒童被迫勞動，多達13兒童生活在惡劣的經濟條件下。尤其是對許多貧困家庭而言，孩子的工作仍是維持生計的必要。

聯合國兒童基金會駐伊拉克副代表 約翰遜：「我們發現 在最貧困的，20%家庭中 兒童勞動的比例，比最富裕20%家庭 高出3倍以上，這是一個明顯的主要原因，我們也看到 男孩面臨這個，問題的比例 遠高於女孩，男孩超過10% 女孩不到4%。」

童工的存在，是伊拉克長期以來社會、經濟與政策多重交織下的結果，只是大環境或許還有改變機會，但孩子們被剝奪的童年，永遠無法重來。

