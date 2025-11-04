沒有玻璃鞋穿沒關係 Maison Margiela限量版Tabi破碎鏡面刺繡鞋款必須跟上
雖然我們不是灰姑娘，無法穿上玻璃鞋，但是有一雙Maison Margiela限量版Tabi Broken Mirror Embroidery（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）絕對是有機會的！這款由工匠手工打造、全球限量25雙的鞋款，屬於Tabi Collector典藏系列首作，完全就是值得收藏的奢華臻品！
創立於1988年巴黎的Maison Margiela，Tabi已可以算是品牌最具辨識度的符號之一了；每雙靴履皆由11位資深工匠以無法被工業化複製的手工技藝所打造，而Tabi Collector典藏系列則是每年推出、以創新工藝與材質探索為核心，向品牌標誌性的Tabi設計致敬的作品。
典藏系列首作所推出的，是名為「Tabi Broken Mirror Embroidery」（Tabi破碎鏡面刺繡鞋款）的限量版：以超過8,000顆的玻璃珠、亮片與金屬飾片裝飾而成。金屬飾片以雷射切割成深淺不一的碎片，呈現出歲月洗禮後，破鏡般的裂紋質感；邊緣綻現的色澤漸層，則再現鏡面隨著時間氧化的自然痕跡。透明玻璃珠錯落交織於刺繡間，豐富了層次與立體感。
Tabi破碎鏡面刺繡鞋款全球限量25雙，已於指定精品店陳列展出。
更多鏡週刊報導
李洙赫想做的不只是朋友 200萬AP手錶任他選擇好開心
身首分離的沐浴用品有點抖 LUSH就是要你皮皮挫洗澡
最貴氣的蜘蛛來自MIKIMOTO 萬聖節還有蝙蝠配珍珠
其他人也在看
豬肉短缺不用慌！土城醫院營養師：豆魚蛋肉均衡吃更安心
（記者陳志仁／新北報導）近期國內爆發非洲豬瘟疫情，導致豬肉供應減少，引發民眾對餐桌蛋白質來源的關注；新北市立土 […]引新聞 ・ 2 小時前
鄭麗文上工了！KMT全台主委名單曝光 南高屏全數留任
即時中心／顏一軒、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文今（3）日宣布縣市黨部新任主委人事案，她於中評會前接受媒體聯訪時強調，有關各地方黨部主委人事案，高度尊重地方的生態與需要，相信是充滿戰鬥力的團隊，期望以此團隊於2026年能夠順利贏得大選。民視 ・ 1 小時前
范冰冰出席東京影展接受外媒訪問 直言中國影壇缺乏多樣性題材
就在范冰冰以馬來西亞電影《地母》入圍本屆金馬獎最佳女主角後，又受邀出席本屆東京影展，並且接受外媒《好萊塢記者》（The Hollywood Reporter）的採訪。儘管主要是談到拍攝《地母》的契機，但也被問到是否有意重返中國影壇，她回答這不是難不難的問題，「是今天中國電影缺乏多樣性題材。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
MLB》曾酸山本由伸合約離譜！前球星坦承看走眼：他太強了
洛杉磯道奇在世界大賽第7戰順利奪冠，完成隊史首度二連霸，而最大功臣無疑是日籍王牌山本由伸。他在系列賽獨攬3勝，用壓倒性表現榮膺世界大賽最有價值球員（MVP）。這份耀眼成績，也讓曾公開質疑他合約「太離譜」的前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）徹底被打臉。中時新聞網 ・ 16 小時前
秋葉變色的奧秘：防曬還是防蟲？
科學家了解葉片變色的生物化學過程，但為何演化出秋季色彩，至今仍是未解之謎。BBC NEWS 中文 ・ 56 分鐘前
快訊／又有高齡駕駛暴衝！新北74歲翁開車失控撞進民宅
又有高齡駕駛暴衝車禍！新北市新店區中生路83巷內，今天（3日）上午9時許，1名74歲的凌姓老翁開車準備返家時，不明原因失控暴衝，將車撞進鄰居家，好險僅造成鄰居家門窗及牆面毀損，並未造成任何傷亡，警方獲報到場對凌男進行酒測，凌男並未酒駕，車禍確切發生原因及肇責還待警方後續調查釐清。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
段宜康重磅力挺馬郁雯！他酸爆：曲棍球傳人
[NOWnews今日新聞]前三立記者馬郁雯確定將爭取民進黨台北市議員提名，新潮流大老段宜康將陪同今（4）日掃街拜票，發文表示力挺，引外界高度關注。對此，親藍粉專《不演了新聞台》狠酸，馬郁雯成為正宗曲棍...今日新聞NOWNEWS ・ 36 分鐘前
新台幣改版惹議／吵翻天！從防偽升級到政治角力 四大爭議一次看懂
新台幣要換新了，卻讓全台又吵成一團。中央銀行於2025年10月23日宣布第七版新台幣改版計畫，預計2028年發行，是自2000年以來睽違24年的重大變革。雖然央行強調此次改版以「提升防偽安全性」為主要目標，但社會關注焦點卻早已偏離技術層面。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
今晚就關 Liquid Glass！可調整透明度的 iOS 26.1 正式版據稱快將上線
在 iOS 26.1 beta 4 公測版中，Apple 已經為嚐鮮體驗者帶來了 Liquid Glass 透明度切換和鎖屏滑動啟用相機開關這兩項非常實用的改進。而根據彭博 Mark Gurman 的說法，對應的 iOS 26.1 正式版可能在今晚或是明晨便會上線。Yahoo Tech ・ 20 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 21 小時前
馬斯克大膽預言！5年內手機、App全面消失
[NOWnews今日新聞]美國億萬富豪馬斯克（ElonMusk）近年將他個人的企業焦點轉到AI，近日馬斯克針對AI發展做出大膽預測，認為未來5～6年內，智慧型手機與應用程式（App）都會被AI取代，手...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 21 小時前
世界大賽史上最狂G7！冠軍機率9度劇烈變動 創歷史紀錄
2025年世界大賽第七戰成為棒球史上最瘋狂的比賽之一。洛杉磯道奇與多倫多藍鳥激戰至延長賽才分出勝負，這是大聯盟史上僅第三次出現「冠軍戰決勝場進入延長局」的情況。最終，道奇以一記罕見的雙殺守備結束比賽，奪下隊史第二連霸，也讓這場大戰注定被載入史冊。鏡報 ・ 20 小時前
粿粿自白"買網軍洗文"被抓包 網諷:花千元省千萬
生活中心／綜合報導 藝人粿粿與王子邱勝翊得婚外情風波持續延燒。昨天（1日）粿粿PO影片坦承和王子出現逾矩行為，但卻反控老公范姜彥豐向他追討鉅額離婚費。隨後社群平台竟然出現大量網軍發文附和粿粿，不只發文內容一模一樣，甚至爆出一篇文1000元的價碼，再度遭到網友炎上。另外，由於負面輿論不斷，今年初粿王二人共同合作的品牌，也緊急進行切割。民視 ・ 1 天前
大谷翔平封王遊行喊「再拿一冠」！單手環抱愛妻真美子互動閃瞎眾人
體育中心／綜合報導道奇隊在世界大賽完成衛冕霸業，回到洛杉磯後立刻在台灣時間3日凌晨舉辦封王遊行，陣中「二刀流」大谷對著球迷高喊「I’m ready to get another ring next year！（我已準備好明年再奪一枚冠軍戒指！）」宣告明年要挑戰連霸；在遊行過程中，大谷也被捕捉到用右手環繞著真美子，甜蜜互動也閃瞎了眾人。FTV Sports ・ 2 小時前
女子求警送醫 卻被送到「精神病院」關8天7夜還被綁起來毆打
屏東一間民宿的柯姓女管家日前因為身體不舒服，走路到就近的墾丁派出所求助警察將她送醫，女子告知警方說自己有神經痛的病史，後來就昏倒了。救護車將她送到精神專科迦樂醫院，她被餵食鎮定藥物，還被院方人員綁住手腳並且毆打，被關了整整8天7夜。最後是民宿的老闆張先生報案柯女失蹤才找到她的下落，現在柯女驗傷，表示要對這天7夜受到的折磨提出告訴。鏡報 ・ 22 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 2 小時前
范姜彥豐、粿粿結局？律師預言「三輸」：難複製Andy老師 曝唯一贏家
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。對此，就有律師分析，此事件最終恐形成「三輸案件」，唯一贏的就是吃瓜群眾。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿鄭麗文新任黨主席「話太多」黨內開砲不忍了 蔡正元猛轟：嘴巴那麼大幹什麼
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導曾任立委以及名嘴的新任國民黨主席鄭麗文近來仍不改大砲風格，對國防預算、黨內總統人選等重大時事與黨內事務仍大鳴大放評...FTNN新聞網 ・ 1 天前
擅闖豬場清消！台中嚴懲動保處人員 醫嗆「再騙啊」：還是禮拜天誰信？
台中非洲豬瘟疫情進入關鍵階段，原定11月7日可望解除豬隻的禁宰禁運令，不過農業部長陳駿季昨（2）日下午在記者會指出，中市府卻在未和中央應變中心告知的情形下，擅自前去案場清消，斥責「作為魯莽」。台中市政府坦言是動保處人員誤解指令所致，將嚴懲相關人員。對此，杜承哲醫師就發文怒轟台中市政府，質疑昨日是禮拜天，竟然有員工「自己進去消毒」不合理。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前