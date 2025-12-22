沒有異常紀錄！狂徒張文金流曝光 母每季匯3萬資助房租

記者楊忠翰／台北報導

台北市1名27歲男子張文，19日傍晚5時24分，先在台北車站M7出口B1通道點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並刺死欲阻止的余家昶，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；檢警清查後發現，張文帳戶金流並無異狀，均是匯款繳納房租，除了母親每季匯款3萬元外，沒有其他人匯款給他。

警方調查，張文名下只有中華郵政帳戶，去年初存款金額為9萬多元，應是他擔任保全的薪水；去年1月、4月、7月及10月間，張文母親均匯款3萬元，應是資助他中壢住家的房租；除此之外，這兩年張文陸續存入14筆現金，金額從數千元到1萬多元不等；警方研判，今年初，張文搬到北市租屋處後，為了負擔每月房租1萬7千元，他必須打零工賺取薪水。

至於張文帳戶支出部分，今年只有每月定期匯款給房東的紀錄，張文還有1張中華郵政簽帳金融卡，主要用來支付網購費用，警方不排除他是這張卡購買犯案裝備；張文金流紀錄算是很乾淨，並無特殊異常狀況，而且他在11月初就只剩5千多元，犯案前一天更是只有39元，警方將持續清查確認張文有無其他金錢來源。

張文縱火燒毀租屋處後，帶著拖車前往台北車站。（圖／翻攝畫面）

