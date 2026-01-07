沒有症狀！台中50歲男健檢「照出上百顆肺結節」…滿天星照嚇到醫護

記者吳泊萱／台中報導

台中50歲男子因工作及抽菸惡習，肺部長了上百顆肺結節。（示意圖／pixabay）

從事高風險職業，定期健檢很重要！胸腔科醫師蘇一峰分享，近期台中一名50歲男性到醫院進行例行性健檢，結果電腦斷層畫面竟如滿天星，照出上百顆「肺結節」，數量之多連醫護團隊都震驚。原來這名男子從事噴漆工作10年，還有20年車床工作經歷，又是老菸槍。

胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文，表示台中一名男子來醫院做例行性健檢，男子本人沒有不舒服，沒想到電腦斷層一照，肺部竟有上百顆「肺結節」，宛如滿天星場景，連醫護看了都嚇一跳。

廣告 廣告

50歲男性從事噴漆及車床等工作，又有20年吸菸史，健檢驚見肺部長了上百顆肺結節。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）

蘇一峰表示，男子從事噴漆工作長達10年，還有20年車工作經歷，加上吸菸史長達20年，如今肺部長出上百顆肺結節，有95％以上都是毛玻璃肺結節，數量之多，無法全靠開刀處理。

據澄清醫院中港分院官網說明，肺結節的形成主要和生活習慣、環境暴露有關。高風險族群包括長期吸菸或暴露在二手菸環境、65歲以上高齡者、有肺癌家族史、曾有肺結核或慢性阻塞性肺病或真菌感染、曾接受過胸部放射治療者。此外，常吸入石棉、氡氣、矽塵、空氣污染、廚房油煙者也要多留意。若符合以上高風險條件，建議定期健檢與追蹤，才能及早發現異常。

院方指出，大多數肺結節不會自行消失，但如果結節是感染或發炎引起的良性結節，經過治療後有機會縮小或甚至完全消失。醫師杜承哲則提醒，若結節有明顯惡性徵象，比如邊緣不規則、生長迅速，不論大小都應該積極評估手術可能。通常超過1公分的結節，醫師會進一步建議切片或安排手術，雖然肺結節不等於就是肺癌，但絕不能掉以輕心。



更多三立新聞網報導

致死率40%！川菜主廚戒酒4年「肚子劇痛休克」…醫示警：這併發症最慘

44歲男喝珍奶嗆到！「腦血管瘤爆裂」昏迷命危…搶救21天撿回一命

40歲三寶媽手臂越來越壯！以為長出二頭肌…就醫檢查竟見巨大脂肪瘤

23歲女出車禍「斷骨刺肺」！胸腔灌滿血看不出來…醫護驚喊：差點沒命

