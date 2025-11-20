沒有發言權的愛情／楊子

楊子

曾經，我在我與前女友的朋友圈中被視為差勁的人，見到那些批評，彷彿全世界都與自己為敵。讓我不禁一度懷疑，自己真的有那麼糟嗎？我也希望我們可以長長久久的走下去，可是，分手是對方提的，我不想歹戲拖棚的去挽回，這樣也被說成是對這段感情毫無信心，更何況被批評自己只是研究生，沒有任何未來可言。

對於那些批評，我一時半刻難以消耗，甚至無法接受，覺得局外人為什麼要這樣隨意起舞，因為他們並不了解我們之間真正的相處，真正發生什麼事情。這倒也不是硬要為自己辯解，但清官難斷家務事，只要我們都沒有去影響到其他人，只要我們僅在彼此的觀念與愛情認定上出現隔閡，但很多事情無法釐清，沒有對錯。

我一度灰心喪志，覺得成為所有朋友的笑柄，我沒有任何發言權，好像什麼錯都在我身上。可是，如果再給我機會，我也想要好好改進，我還是很愛她的。但是，對方絲毫不給我任何辯解機會，說分手，就把所有東西通通撤離，我們形同陌路。只是，成為陌生人也就算了，那些往後的流言蜚語，我真的覺得一點都沒有必要。

當某些理解我的朋友為我說話，為我抱不平，說別人的事情就此打住，不要臆測，也對我說，日久見人心，總有一天，會看清楚這段愛情的真相。後來，其實是對方劈腿，而她自始自終都看不起我，從她移情別戀的那天，她為了給自己找正當理由跟我分手，將發言權通通佔滿。雖然現在洗清委屈，但過去的傷還隱隱作痛。