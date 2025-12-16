沒有籃籃！峮峮、林襄再參戰 全新中華隊CT AMAZE 3.0陣容出爐

CT AMAZE 3.0陣容曝光，集結36位女孩共同為中華隊應援加油。（圖／悍創行銷提供）

為了2026年2月在大巨蛋舉辦的台日棒球國際交流賽，官方今（16日）公布全新的啦啦隊女孩CT AMAZE 3.0陣容。集結6大啦啦隊，共36名女孩助陣，包含人氣女神峮峮、林襄，陪伴球迷熱血應援。

台日棒球國際交流賽將在2026年2月25日舉行，並邀請日本職棒冠軍隊伍福岡軟銀鷹、火腿鬥士隊來台與中信兄弟、味全龍，以及中華隊比賽，同時也為即將到來的世界棒球經典賽WBC提前熱身開機。一連四天的比賽活動，也會有全新的中華隊啦啦隊陣容CT AMAZE 3.0助陣應援。此外，官方也悄悄預告，「月底將舉辦36位CT AMAZE公開見面會…！」詳細資訊有待公布。

還沒公佈名單前，網路上就流傳此次女孩毛巾宣傳照，廠商提前暴雷。（圖／翻攝PTT）

36位女孩名單曝光後，也有不少粉絲紛紛列出心中的遺珠之憾，像是今年卸下啦啦隊戰袍的籃籃，還有小龍女的Yuri、樂天女孩若潼、Fubon Angles禾羽、維心以及Uni Girls的斐棋、Passion Sisters的曼容等。相關貼文在網路上造成熱議。

全新的CT AMAZE 3.0陣容名單如下：

樂天桃猿：孟潔、岱縈、卉妮、貝佳頤、熊霓、彭彭

中信兄弟：峮峮、妮可、短今、夏蕾、衣宸、少鹽

統一獅 ：瑟七、侯芳、Yuki、Maggie、芮絲、一七

台鋼雄鷹：一粒、李樂、妡0、恬魚、螢螢、林浠

味全龍 ：林襄、小映、菲菲、璦昀、沛沛、蘿拉

富邦悍將：秀秀子、丹丹、Jessy、安娜、卡洛琳、潔潔

