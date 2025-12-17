一名49歲婦人深陷網戀情感詐騙，損失慘重！她相信素未謀面的香港男子甜言蜜語，承諾以結婚為前提交往，竟將3條金項鍊變賣籌措38萬元，只為領取對方寄送的「重要禮物」，沒想到包裹內只有價值200元的紅龍果飲料，讓她頓時驚覺受騙，整段感情中只有她在付出金錢與真心。

「沒有紅毯 只有紅龍果飲」 婦賣金飾 被詐38萬。(圖／TVBS)

這名陳姓婦人與自稱香港人的男子僅透過臉書相識，兩人從未謀面。這位男子每天向她傾訴情話，不斷灌輸浪漫幻想，甚至承諾以結婚為前提交往，讓這位婦人深陷感情漩渦中無法自拔。

49歲婦迷戀網友 變賣３條金項鍊慘遭詐。(圖／TVBS)

在感情發展過程中，陳姓婦人收到據稱是來自這位香港情郎的包裹。對方表示，這些包裹內裝有重要禮物，但需要支付38萬元的代收費用才能領取。面對高額費用，這位婦人的現金不足，竟決定將自己珍貴的3條金項鍊變賣籌錢，總重量達36錢。

當陳姓婦人支付了全部代收費用並當場開箱後，赫然發現包裹內只有四盒市價約200元的紅龍果飲料。這一刻，她才驚覺整段感情中只有自己在付出，不僅投入真心，還損失了大筆金錢。

婦人賣3金鍊付38萬 收到「紅龍果飲」崩潰。(圖／TVBS)

這起案件提醒大家，網路交友需格外謹慎，特別是當對方提出金錢要求時更應提高警覺。真心相愛的人不會要求對方支付高額費用來接收禮物。

