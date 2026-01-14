沒有繩索！Alex Honnold《赤手獨攀台北101》24日登場 賈永婕：我的心臟好大啊

台北市 / 武廷融 綜合報導

美國知名攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰在沒有任何繩索的情況下，徒手攀登台北101，並在Netflix《赤手獨攀台北101：直播》全球直播。台北101董事長賈永婕昨(13)日晚間轉發Netflix預告片，並表示「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」

Alex Honnold是知名極限攀岩家，過去曾挑戰過多次在完全不使用繩索與安全裝備的情況下進行攀登，還曾以紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）奪下奧斯卡最佳紀錄片肯定。這次，他將在24日挑戰徒手攀登台北101，同樣沒有任何繩索、保護裝備。而Alex Honnold去年曾來台練習過，當時吸引大批群眾圍觀。

Netflix近日也公開《赤手獨攀台北101：直播》最新預告，台北101董事長賈永婕也轉發並表示「全世界的首次的創舉，敬請期待！董事長覺得我的心臟好大啊！」網友也留言問賈永婕當天會不會在101頂樓等著Alex Honnold，賈永婕則回覆「一定要的」。

