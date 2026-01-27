沒有美國保護 歐洲能防衛自主? 北約秘書長 : 繼續作夢吧!

北約部隊。 圖 : 翻攝自立陶宛國防部

[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特當地時間 26 日在歐洲議會回答議員提問時稱 : 「如果有人認為歐盟或整個歐洲可以在沒有美國的情況下保衛自己，那就繼續做夢吧」。

呂特稱，如果歐洲想完全實現防務自主，各國國防開支占其國內生產總值 （GDP） 的比例將不得不大幅增加到 10%，並且還需要建設自己的核能力，這又將花費數十億歐元。

呂特此番言論正值北約內部因格陵蘭問題而矛盾加劇之際。對呂特這番言論，目前有關歐洲國家尚無回應。

廣告 廣告

近些年來，法國等國一直呼籲歐洲構建戰略自主。自美國總統川普政府去年警告「其安全重心在別處，歐洲須自保」後，支持這一立場的聲音漸強。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

ICE又殺人! 上百國會議員連署彈劾諾姆 柯林頓、歐巴馬也怒了…..

(影) ICE殺人風暴延燒! 指揮官傳「被開除」 這些協會也倒戈表態挺示威