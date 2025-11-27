沒有胸痛也中招！醫點名女性心肌梗塞「4大偽裝症狀」 肩頸痠痛注意
日前一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期出現上腹部疼痛。起初於消化內科接受相關檢查，但未發現肝膽腸胃方面的異常，因此轉介至心臟科進行進一步的評估。經核子醫學後，發現患者有心肌缺血的情形，隨後安排心導管檢查，確診左冠狀動脈嚴重阻塞。所幸在施行血管支架置放術後，患者病情已恢復穩定且順利出院。出院後需持續規則服藥，並定期回門診追蹤治療。
女性非典型心肌梗塞4大症狀 上腹痛、頭暈等都是警訊
提起心臟病，大多數人腦海中浮現的畫面通常是男性突發胸痛、大量冒汗、倒地不起的情景。但事實上，心臟病早已不是男性專屬的疾病。國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫表示，根據世界衛生組織統計，心血管疾病是全球女性的頭號殺手，致死率甚至高於乳癌與子宮頸癌，然而，因為女性的心臟病表現常與男性不同，因此容易被忽略或誤判，導致許多女性延誤就醫，錯失治療的黃金時機。
國泰綜合醫院心血管中心專科護理師潘姿菁說，典型的心肌梗塞症狀，大家都耳熟能詳，包含突發性的胸口壓迫感、劇烈胸痛，可能伴隨冒冷汗、呼吸困難等。然而，根據臨床研究顯示，女性在發生心肌梗塞時，更常出現所謂的「非典型症狀」，導致她們常誤以為只是小毛病而不以為意。以下為女性心肌梗塞常見的4大非典型症狀：
【症狀1】上腹痛或消化不良感：以為是胃食道逆流、胃痛。
【症狀2】肩頸痠痛、下頷痛：特別是左側肩膀或頸部。
【症狀3】極度疲倦、呼吸不順：常被誤認為只是太累或焦慮。
【症狀4】噁心、頭暈：以為是腸胃炎或貧血。
上述這些症狀缺乏「典型胸痛」的警示性，因此許多女性都沒有立即就醫，往往拖到病情嚴重才送醫。研究顯示，女性心肌梗塞的延誤就醫比例，遠高於男性，這也是為什麼女性心肌梗塞的死亡率較高的原因之一。
女性心臟病更難察覺 血管、荷爾蒙、疼痛感受都是原因
簡韶甫指出，女性心臟病的症狀之所以與男性不同，與生理結構與荷爾蒙等多重因素有關。
因素1、血管病變型態不同：男性常見的是冠狀動脈主幹發生明顯阻塞；女性則較容易出現「微血管功能異常」或「血管痙攣」，因此症狀往往較不典型，不一定有明顯胸痛。
因素2、荷爾蒙的影響：雌激素（女性荷爾蒙）在年輕時具有保護血管的作用，可以維持血管彈性、促進血脂代謝。但隨著年齡增加、停經後雌激素下降，對女性血管的保護力迅速減弱，症狀表現也更複雜且不易察覺。
因素3、疼痛感受差異：女性對疼痛的感受與表達方式與男性不同，加上社會角色期待，許多女性常忽略身體警訊，認為「忍一忍就好」，因而延誤治療。
更年期後心血管負擔加重 女性心臟病風險追上男性
許多女性在停經後，會發現血壓、血脂、血糖開始升高，且體重更容易增加，這其實並非巧合，而是與荷爾蒙與代謝轉變相關。停經後，雌激素會大幅消退，女性在少了荷爾蒙的保護下，血管硬化進程就會加快。此外，脂肪也會重新分布，更年期後，脂肪容易囤積在腹部，腹型肥胖本身就是心血管疾病的重要危險因子。最後，女性在停經後更容易出現代謝症候群，包含高血壓、高血糖與高血脂等，讓心血管負擔加重。根據美國心臟協會的統計，停經後女性罹患心臟病的風險，比停經前增加2～3倍。因此，50歲以後的女性，心臟病風險曲線會急速上升，甚至追趕上男性。
4大防護之道 健檢、留意症狀、健康習慣與遵循醫囑
潘姿菁提醒，女性要預防心臟病，可以從日常保健做起，以下為4大防護要領：
要領1、定期健康檢查：停經後建議每年檢查血壓、血糖、血脂，必要時接受心臟超音波或運動心電圖。
要領2、注意非典型症狀：不要輕忽「奇怪的胃痛、肩膀痠痛或突然喘」這些小毛病，尤其本身有三高或家族史的女性，更要高度警覺。
要領3、養成健康生活習慣：飲食要遵循少油、少鹽，多蔬果等原則，地中海飲食是良好選擇；維持運動習慣，每週至少150 分鐘中等強度有氧運動，如：快走、游泳等；保持規律睡眠與控制壓力，維持規律的睡眠習慣，避免長期過勞與焦慮。
要領4、遵循醫囑用藥：若已被診斷患有高血壓、高血脂或糖尿病等，需遵循醫囑，切勿自行停藥。很多女性因為「怕副作用」或「覺得沒症狀」而停藥，反而增加猝死風險。
最後，簡韶甫也提醒，女性心臟病最大的挑戰在於「症狀不典型」與「自我忽略」。許多女性長期扮演家庭照顧者的角色，容易把自己的不舒服放在最後順位，等到真正發作時，往往錯過了最佳治療時機。心臟病並非男性專利，更年期之後的女性更需提高警覺。一旦出現不明原因的疲倦、胃部不適或呼吸困難時，請不要輕忽，這可能是心臟正在發出求救訊號。唯有早期發現、積極治療，加上健康的生活方式，才能真正守護心臟健康。
（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／NOW健康）
