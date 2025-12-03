沒有臉歪手麻！走路不穩竟是腦幹中風 醫示警：BEFAST要記牢

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】「只是有點頭暈，應該沒事吧？」66 歲身材高壯的許先生，是位虔誠的基督徒，平時有固定登山習慣，儘管有三高病史，但控制穩定。但在年初一場寒流來襲，他到教堂參加活動時，突然走路不穩，被教友攙扶坐下後仍無改善，送醫後竟被診斷為腦幹梗塞性腦中風。負責收治的臺中醫院神經內科醫師吳宇軒，及時啟動「腦中風團隊一站式治療」，讓許先生在2個月後順利出院，重拾健康。

「步態不穩」卻是腦幹中風 神經檢查揭露異狀

吳宇軒醫師指出，許先生當初到院時，並沒有一般大眾熟，例如臉歪嘴斜、手腳無力、講話不清等典型中風症狀，只有「走路搖晃」這類容易被忽略的警訊；且經由神經理學檢查，雖然手腳無力、但沒有語言、視力與偏癱問題。

啟動一站式中風治療 2個月成功康復出院

吳宇軒醫師回憶，後來在為許先生進行小腦神經功能測試中發現，他右側辨識距離不良，馬上被懷疑是小腦或腦幹中風，並進一步核磁共振檢查。最後證實，許先生是腦幹右側、延腦外側出現了明顯梗塞，須馬上進行治療。

所幸許先生的梗塞面積不大，立即啟動腦中風團隊的「一站式治療」，由神經內科施行抗血栓治療，並在病情穩定後轉入復健病房，同時配合中醫針灸。許先生最後在住院2個月後，順利康復出院，目前持續門診追蹤，生活逐漸恢復正常。

入冬血壓波動增多 中風門診秋冬激增兩成

吳宇軒醫師提到，腦中風的症狀多元，極容易被民眾誤認為是過於疲倦而延誤了黃金治療時機。隨著時序入冬，氣溫逐漸降溫、日夜溫差也拉大，許多患者在季節轉換時，容易出現血管收縮、血壓波動，秋冬時腦中風門診量甚至增加兩成，其中不少案例都是因為症狀太不典型、以為只是累或頭暈，而錯失溶栓治療的黃金時間。

牢記 BEFAST 口訣 三高族要保暖防血管急縮

吳宇軒醫師呼籲，三高患者務必規律服藥，外出時加強保暖，避免冷空氣引發血管急遽收縮。他也再次強調民眾要熟記腦中風口訣「BEFAST」：突然走路不穩（Balance）、視力模糊（Eyes）、臉部不對稱（Face）、手腳無力（Arms）、說話不清（Speech），若出現任一症狀，就務必記下發病時間（Time），並立即就醫，把握 4.5 小時內的黃金治療期，避免因為中風造成終身遺憾。

