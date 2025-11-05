沒有臥底警察！ 水果行狂接報案電話 闆娘自嘲是派出所分機

嘉義西區一間水果行，頻繁接到民眾的報案電話，原來是店家號碼跟派出所只差一碼，導致時常有民眾打錯電話（圖／TVBS）

嘉義西區一間水果行，頻繁接到民眾的報案電話，但這可不是臥底警察開的店，原來是店家號碼跟鄰近的派出所只差一碼，導致時常有民眾打錯電話，只是這打錯的頻率太高，老闆娘邊切水果還要邊接報案電話，自嘲根本是派出所分機。

嘉義西區一間水果行，頻繁接到民眾的報案電話，原來是店家號碼跟派出所只差一碼，導致時常有民眾打錯電話（圖／TVBS）

這間位於嘉義西區的水果行與北興派出所相距約一公里，由於電話號碼相似，常有民眾誤打電話前來報案。水果行老闆娘表示，每當電話響起，接聽後常發現對方是要找派出所報案的民眾。她會告知對方正確的派出所電話，並解釋這裡只是一間普通的水果行，並非警察單位。老闆娘提到，誤打電話的頻率相當高，平均每月有2至3次，而且打錯的多半是年長者。

水果行與一公里外的北興派出所電話末四碼，水果行1234，派出所則是1294，只差了一碼導致民眾經常打錯（圖／TVBS）

這種情況讓水果行老闆娘感到哭笑不得，一邊要處理水果切割等日常業務，一邊還要接聽誤打的報案電話。她在社群媒體上分享了這個有趣的經歷，引起不少人的關注。北興派出所長鄭嘉益表示，水果行的電話號碼與派出所確實只差一碼，店家在社群媒體發文表示常被誤打來報案，造成商家困擾，他呼籲民眾在撥打電話前應確認對方號碼。

只差了一碼導致民眾經常打錯，讓水果行老闆娘自嘲成了派出所分機（圖／TVBS）

專家分析，派出所則為1294，水果行的電話末四碼1234可能因為太過好記，反而容易被民眾記錯。所幸情況並非相反，即沒有購買水果的顧客誤撥至派出所，否則派出所原本就案件繁多，若再加上誤撥電話，恐怕會讓員警應接不暇。這個有趣的巧合也提醒了附近居民，撥打電話前一定要再三確認號碼，以免造成不必要的困擾。

